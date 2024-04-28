Россиянам рекомендовали отключать Wi-Fi и Bluetooth для защиты от мошенников | 360°

Технологии 28 апреля 2024, 05:13 Россиянам рекомендовали отключать Wi-Fi и Bluetooth для защиты от мошенников Депутат ГД Немкин: мошенники могут следить за россиянами через Wi-Fi и Bluetooth Freepik

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Мошенники могут следить за потенциальными жертвами с помощью Wi-Fi и Bluetooth, поэтому россиянам посоветовали отключать их, когда они не используются. Об этом заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Мошенники используют специальное оборудование, которое позволяет отслеживать местоположение пользователя по модулю Wi-Fi… Советую всегда держать Wi-Fi и Bluetooth отключенными, если они не нужны вам в данный момент, чтобы избежать подобной слежки», — объяснил парламентарий.

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По словам депутата, таким образом злоумышленники могут установить скрытый контроль над абонентом. Они узнают, какие места посещает человек, чтобы потом использовать эту информацию в противоправных целях.

По его словам, установить такую программу-треккер очень легко. Достаточно того, чтобы пользователь через смс подтвердил разрешение на отслеживание. Немкин добавил, что многие делают это автоматически, даже не задумываясь о смысле сообщений.

Ранее стало известно, как мошенники обманывают россиян при помощи полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).