Ограничения Telegram и WhatsApp в России. Что происходит и ждать ли полной блокировки?

На фоне заявлений Роскомнадзора о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp* многие пользователи в России столкнулись с реальными сбоями в работе мессенджеров. Соцсети заполонили жалобы о нестабильном подключении и проблемах с отправкой сообщений. Ожидать ли полной блокировки сервисов, разбирался 360.ru.

Когда и где наблюдались сбои в работе Telegram и WhatsApp* Пик обращений пришелся на конец октября. По информации сервиса Сбой.рф, наиболее заметны проблемы с Telegram были вечером 21 октября, а география сконцентрировалась в южных регионах. Лидерами по количеству жалоб стали Краснодарский край (41%), Ростовская область (19%), Ставрополье (9%) и Волгоградская область (7%). Схожая картина сложилась и с WhatsApp*: пользователи из этих же регионов, а также из Свердловской, Новосибирской областей и Москвы сообщали о невозможности нормально пользоваться мессенджером. В целом о нестабильной работе сервисов, по информации проекта«На связи», сообщали жители 34 российских регионов. Аналогичные сведения приводил к международный сайт Downdetector, отслеживающий подобные проблемы. При этом операторы связи заявили, что причина сбоев к ним отношения не имеет, отмечал ТАСС.

Фото: РИА «Новости»

Что говорят в Роскомнадзоре В среду, 22 октября, Роскомнадзор официально подтвердил, что проводит частичное ограничение работы Telegram и WhatsApp*. Ведомство объяснило свои действия необходимостью противодействия преступникам, назвав вышеуказанные мессенджеры основными каналами, которые используют мошенники и диверсанты для преступных действий. Также в РКН отметили, что владельцы платформ не выполнили неоднократно поступавшие к ним требования о модерации контента. Будет ли полная блокировка Этот вопрос волнует миллионы пользователей, которые используют приложения для личного и рабочего общения. Официальная позиция на данный момент такова: полного запрета не планируется. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с News.ru. «Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Парламентарий добавил, что практика ограничения звонков через мессенджеры применяется во многих других странах — например, в ОАЭ. В отдельных государствах власти и вовсе приостанавливают работу платформ до того, как их владельцы не начинают полноценно взаимодействовать с госструктурами. Возможности и последствия Шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с 360.ru отметил моральную сложность возможной блокировки, но выразил уверенность в ее технической реализуемости. «С технической стороны это выполнимо. Но по-человечески тяжело, поскольку люди успели привыкнуть. К тому же, создатель Telegram — наш земляк Павел Дуров. Но, к сожалению, платформу используют из одного соседнего государства, чтобы дурить россиян, шантажировать и выманивать деньги», — сказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Он также указал на наличие российской альтернативы — мессенджера MAX, — которую активно внедряют корпорации, и предположил, что острая проблема с мошенничеством в популярных сегодня сервисах может сойти на нет только с нормализацией военно-политической обстановки. Координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев напомнил о неудачном опыте прошлой блокировки Telegram, которая происходила в 2018 году.

Кончилось тем, что Роскомнадзор в какой-то момент заблокировал сам себя. Получилась парадоксальная ситуация. Урван Парфентьев

По словам собеседника 360.ru, блокировка Telegram не может не привести к существенному ущербу как повседневной, так и экономической деятельности в России. Кроме того, эксперт усомнился в ее необходимости, ведь значительная часть мошеннических звонков совершается через обычную сотовую связь, а не через мессенджеры. Парфентьев не исключил, что временные ограничения могут быть своеобразным тестированием или способом продвижения альтернативных продуктов. Главным же последствием, по его мнению, может стать массовый переход пользователей на VPN. «Если человек откровенно не готов переходить на предлагаемые ему альтернативы, то, скорее всего, мы просто увидим более масштабную VPN-изацию среди россиян», — заключил аналитик. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.