Массовый сбой произошел в российском сегменте Telegram

В России начались перебои в работе Telegram. Жаловаться на нестабильность мессенджера стали жители всех регионов страны.

Сервис Сбой.рф отметил, что больше всего обращений за последние шесть часов поступило из Краснодарского края — 37%. На втором месте оказалась Ростовская область (18%), на третьем — Ставрополье (8%), на четвертом — Москва (7%). Замкнула топ регионов по жалобам Волгоградская область.

По информации Downdetector, большинство пользователей заявили о сбое в мобильном приложении и нестабильно приходящих уведомлениях. У многих Telegram не открывается ни в десктопной версии, ни со смартфонов на платформах Android и iOS.

Россияне пожаловались на невозможность загрузить медиафайлы и бесконечное соединение.

Нестабильность мессенджера на юге страны объяснили борьбой с преступностью. Именно для этого, по данным РКН, работу Telegram ограничивают.