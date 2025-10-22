Роскомнадзор объяснил сбои WhatsApp и Telegram на юге России

РКН объяснил сбои WhatsApp и Telegram на юге России борьбой с преступностью

Ограничения в работе WhatsApp* и Telegram на Юге России были необходимы для борьбы с преступностью. Об этом сообщили ТАСС в ответ на запрос Роскомнадзора.

В ведомстве указали, что эти мессенджеры стали основными сервисами, через которые преступники вовлекают местных жителей в диверсионную и террористическую работу, а также обманывают их и вымогают деньги.

Сбои зафиксировали накануне днем. Сервисы работали с перебоями даже при проводном интернете, при этом остальные сайты загружались нормально. В некоторых городах — например, Пятигорске и Махачкале — работа мессенджеров полностью прекратилась.

В сентябре на территории Тувы ограничивали скорость интернета. При этом сайты, попавшие в «белый список» Минцифры, продолжали работать без помех.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.