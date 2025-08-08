Володин попросил россиян оценить идею об особых «симках» для детей: что это за карты
Володин запустил опрос о безопасных сим-картах для детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей. Его он разместил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что рассматривается идея создания безопасных сим-карт для детей. Предполагается, что они будут обладать рядом ограничений, которые защитят ребенка от нежелательного контента и действий мошенников.
«Как вы к этому относитесь? Поддерживаете введение детских сим-карт?» — написал спикер.
Среди предложенных вариантов ответа: «Да», «Нет», «Все равно».
На момент написания новости в опросе приняли участие более 11,7 тысячи человек: 84% респондентов поддерживают введение детских сим-карт, 10% — нет, 6% ответили, что им все равно.
В России обнаружили 56 человек, владеющих 1,2 миллиона активных сим-карт. Об этом ранее сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. С 1 апреля 2025 года операторы связи уже не смогут продавать сим-карты россиянам, имеющим более 20 номеров.