Володин попросил россиян оценить идею об особых «симках» для детей: что это за карты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей. Его он разместил в своем Telegram-канале .

Он отметил, что рассматривается идея создания безопасных сим-карт для детей. Предполагается, что они будут обладать рядом ограничений, которые защитят ребенка от нежелательного контента и действий мошенников.

«Как вы к этому относитесь? Поддерживаете введение детских сим-карт?» — написал спикер.

Среди предложенных вариантов ответа: «Да», «Нет», «Все равно».

На момент написания новости в опросе приняли участие более 11,7 тысячи человек: 84% респондентов поддерживают введение детских сим-карт, 10% — нет, 6% ответили, что им все равно.

В России обнаружили 56 человек, владеющих 1,2 миллиона активных сим-карт. Об этом ранее сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. С 1 апреля 2025 года операторы связи уже не смогут продавать сим-карты россиянам, имеющим более 20 номеров.