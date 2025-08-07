Детские сим-карты предложили создать в России

Операторов связи в России могут обязать продавать специальные сим-карты для детей младше 14 лет с предустановленными ограничениями трафика и пользования соцсетями. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об этом журналистам в Калуге, сообщил ТАСС .

«Они отдельно оформляются родителями на детей, эти сим-карты сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. И если ты с этой сим-картой попробуешь авторизоваться, например, в соцсетях, то он тебя не пустит», — сказал он.

Инициативу Минцифры, по словам министра, предстоит реализовать в виде закона, по которому операторов связи обяжут предлагать клиентам оформить детскую сим-карту. Шадаев признал, что некоторые родители могут не заинтересоваться таким продуктом, но исходя из позиции министерства, у них должна быть возможность настроить фильтрацию.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск задумал создать детский чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok. Разработчики настроят его на работу с контентом, приемлемым для младшего возраста.