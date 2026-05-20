На ЦИПР-2026 представили металлургию будущего

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде проходит XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Главной темой этого года стали автоматизация процессов и внедрение ИИ на производствах.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил: «Искусственный интеллект дает нам точку входа для применения более продвинутых технологий. В ближайшие несколько лет мы рассчитываем при помощи искусственного интеллекта получить результат, который не только оптимизирует наши управленческие процессы, логистику работы в горной области, но и позволит сделать то, что человек делать не может: оперативно менять различные производственные параметры».

К 2030 году две трети технологических процессов в «Норникеле» будет выполнять искусственный интеллект. Компания представила реальные работающие алгоритмы на конференции ЦИПР и подтвердила, что из автоматизации давно вышел экономический эффект — более 10 миллиардов рублей в год.

В этом году на ЦИПР зарегистрировались около 18,5 тысячи гостей из более чем 40 стран. Ведущие ИТ-разработчики и лидеры промышленных отраслей представили 185 стендов с новейшими технологическими решениями. Свои разработки и конкретные кейсы их внедрения презентовал и «Норникель».

На стенде «Норникеля» посетитель сам становится оператором: четыре интерактивные зоны и центральный пульт показывают, как нейросети управляют цепочкой — от проектирования фабрик до измельчения руды. И это не прототипы. Умные системы уже контролируют 80% ключевого оборудования — от шахты до металлургии.

Михаил Мишустин, председатель правительства России, остался впечатлен стендом компании и подчеркнул: «Интеграция компонентов на базе ИИ в платформы автоматизированного проектирования и управления производственными процессами уже становится стандартом. Например, в горной добыче за счет использования таких решений в реальном времени управляются карьерные самосвалы на крупнейших месторождениях, минимизируя простой и оптимизируя маршруты движения».

Цифра, которая удивляет

Раньше проектную документацию готовили 20 недель. Теперь ИИ-модель MetalGPT-C (обучена на ГОСТах и архивах компании за 20 лет) делает это за три недели, сокращая ресурсы команды в шесть раз. В одном из пилотов стоимость фундамента снизили на 15–25%.

Управленческая революция

В Заполярном филиале запущен цифровой департамент, где более 80% функций инвест-анализа и бюджетного контроля переданы ИИ-агентам. Результат: отдельные этапы ускорились в четыре раза, человеческих ошибок стало меньше, а объекты вводятся на месяцы раньше.

Материалы будущего — уже сегодня

«Норникель» тестирует ИИ-модель для изменения кристаллических решеток металлов. Модель сейчас в опытно-промышленной эксплуатации.

Вице-президент по инновациям Виталий Бусько пояснил: «Раньше ученый перебирал тысячи комбинаций вручную. ИИ сокращает выбор с 1000 образцов до 20 самых перспективных. Это кардинально ускоряет создание новых материалов. В первую очередь работаем над палладием — это новые рынки сбыта».

Также подписаны соглашения с «Яндекс.Облаком», МТС, «Кросс Технолоджис» и другими.

ЦИПР окончательно стал не просто форумом, а главной диалоговой площадкой между государством, ИТ-сообществом и промышленностью.