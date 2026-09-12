12 сентября 2026 08:19 Мобильный интернет разгонят до гигабита. Что еще принесет россиянам запуск 5G Эксклюзив

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В России впервые заработали коммерческие сети связи пятого поколения — 5G. Новую технологию запустили в 16 городах страны, а до конца года географию покрытия значительно расширят. Как запуск 5G изменит жизнь россиян, какие смартфоны уже готовы к работе в новых сетях и почему владельцам iPhone придется подождать — разбирался 360.ru.

Где ловить 5G в России: в каких городах работает

Запуск сетей 5G в России проведут в несколько этапов. С пятницы, 11 сентября, связь пятого поколения заработала в 16 российских городах. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что услуги на базе новой технологии предоставляют операторы «большой четверки». В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сети 5G запустили все четыре компании: МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2. В Новосибирске и Казани связь пятого поколения появилась у абонентов МТС и «МегаФона», в Самаре — у «Билайна» и «МегаФона». «МегаФон» также запустил 5G в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери, Т2 — в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске. В Уфе сеть нового поколения развернула МТС, а в Ярославле — «Билайн».

«Уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/ZB / www.globallookpress.com

В пресс-службе добавили, что до конца этого года 5G планируют запустить еще в 50 городах. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. В Минцифры ожидают, что это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20–25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 гигагерца в равном объеме и на бесплатной основе. В ведомстве объяснили, что такое решение позволит сохранить высокий уровень конкуренции между компаниями и доступные тарифы.

Как подключиться к 5G

Покупать новый смартфон ради подключения к 5G большинству пользователей не придется. Многие современные устройства уже технически поддерживают связь пятого поколения. Об этом 360.ru заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он подчеркнул, что проще всего подключиться к 5G владельцам китайских смартфонов, большинство из которых уже поддерживают необходимые частотные диапазоны. Менять сим-карту для подключения также не потребуется. «Ничего не нужно делать. Единственное — заглянуть в меню, посмотреть в Android раздел „Мобильные сети“: там в приоритете сети должна стоять строчка, где на первом месте 5G. Тогда, в общем-то, все заработает», — объяснил Муртазин.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

При этом наличие подходящего смартфона еще не гарантирует подключения. Сети пятого поколения пока не покрывают целиком даже города, где состоялся запуск, поэтому Муртазин рекомендовал предварительно проверить карту покрытия своего оператора.

Сложнее ситуация для владельцев Samsung и iPhone. Смартфонам южнокорейского производителя для работы в российских сетях 5G потребуется обновление программного обеспечения. «Samsung пока не поддерживает, полтора-два месяца пройдет до обновления по воздуху», — объяснил Муртазин. Современные iPhone также технически способны работать в выделенном для российских сетей 5G-диапазоне, однако эта возможность ограничена программно. Ведущий канала PRO Hi-Tech, IT-эксперт Илья Корнейчук объяснил 360.ru, что для работы 5G на iPhone необходимо решение компании Apple. «Аппаратно они поддерживают наш диапазон. Если была бы воля Apple, а на сегодня, насколько мне известно, этой воли нет, то Apple могла бы просто заставить работать айфоны на наших стандартах 5G в России», — отмечал Корнейчук. Минцифры также связало появление доступа к российским сетям 5G у владельцев iPhone с решением Apple. Муртазин настроен более пессимистично и считает, что компания не активирует поддержку российских сетей 5G.

Насколько быстрее мобильный интернет в сетях 5G

Запуск 5G не ухудшит работу существующих сетей LTE, а наоборот, поможет их разгрузить. При этом возможности новой технологии будут отличаться в зависимости от города, объяснил Муртазин. Он уточнил, что сети пятого поколения заработали не только на частотах LTE. Помимо них, операторы уже используют выделенный для 5G диапазон N79 на частоте около 4,9 гигагерца. В одних городах доступны оба диапазона, в других — пока только один. «На LTE это никак не влияет, то есть, наоборот, разгружает его. Потенциально 10 миллионов человек могут воспользоваться. В реальности, если брать оборудование, телефоны, то это около пяти миллионов», — отметил Муртазин. Главным преимуществом 5G для обычного пользователя на первом этапе станет заметное увеличение скорости мобильного интернета. По словам аналитика, там, где LTE обеспечивает около 50–70 мегабит в секунду, в пока еще не загруженной сети пятого поколения скорость может достигать 200–250 мегабит в секунду.

Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com

Однако и это далеко не предел возможностей новой технологии. «Я думаю, что мы увидим еще и скорости 500, 700, 800 мегабит в секунду, даже гигабит в секунду кое-где можно достичь в реальной жизни. Так что это позитивная новость для многих», — добавил Муртазин. При этом принципиально новых сервисов, которые были бы недоступны пользователям сетей четвертого поколения, нынешний запуск не принесет. В России на первом этапе используется технология Non-Standalone 5G (NSA) — неавтономная сеть пятого поколения, которая работает с опорой на существующую инфраструктуру 4G. Муртазин назвал такую схему переходным этапом. Его необходимо пройти, чтобы пользователи познакомились с возможностями 5G и начали пользоваться новой технологией. В дальнейшем развитие спроса позволит перейти к более широкому применению сетей пятого поколения.

Что 5G даст бизнесу и умным городам

Запущенные сети 5G ориентированы прежде всего на обычных пользователей. Для бизнеса, умных городов и производств потребуется отдельная инфраструктура, объяснил Муртазин.

Речь идет о частных сетях 5G — Private Networks. Их будут строить по технологии Standalone, то есть как автономные сети пятого поколения, которые не зависят от существующей инфраструктуры 4G.

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./www.imago-images.de / www.globallookpress.com