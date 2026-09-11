Минцифры объявило о запуске 5G в России

В России начал работу новый стандарт мобильной связи 5G. Об этом объявили в Минцифры , отметив, что проект реализовали по поручению президента Владимира Путина.

В ведомстве подчеркнули, что 5G представляет собой комплексную экосистему для цифровой трансформации экономики. Технология не только обеспечит рост скорости мобильного интернета, но и откроет возможности для управления беспилотным транспортом, робототехникой и развития телемедицины.

На первом этапе 5G будет работать на частотах, которые ранее выделили операторам под LTE. Дополнительно компании получили диапазон 4,63–4,99 гигагерца. Частоты предоставили бесплатно и поровну.

«[Это] позволяет сохранить высокий уровень конкуренции и гарантировать доступные тарифы», — подчеркнули в Минцифры.

Глава ведомства Максут Шадаев добавил, что до конца года доступ к 5G получат жители 50 городов России.

Ранее IT-эксперт Илья Корнейчук в беседе с 360.ru рассказал, что изменится для россиян с распространением 5G.