В России операторы получили частоты под связь 5G. Когда она заработает и как ее подключить?
IT-эксперт Корнейчук: связь 5G в России отличается от западной
Массовое развертывание 5G добралось до России: «большая четверка» операторов получила частоты под связь пятого поколения. Будут ли новые частоты работать на айфонах, нужны ли россиянам «шапочки из фольги» и сколько придется заплатить за расширенный диапазон — в материале 360.ru.
«Большая четверка» с новой связью
Для ускорения развертывания в России связи 5G Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выдала операторам «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2 ряд преференций.
Операторам разрешили использовать:
- имеющиеся у них частоты, которые ранее выделялись под LTE (принцип технейтральности);
- новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 гигагерц без проведения аукционов;
- иностранные базовые станции, установленные до 1 сентября 2026 года.
На старых диапазонах N1 (для LTE), которые могут использоваться для связи нового поколения, висит много абонентов. Поэтому и нужны новые широкие диапазоны, чтобы операторы дали больше скорости большему количеству устройств. Первыми связь нового поколения получат города-миллионники, затем покрытие будут расширять.
Однако с развертыванием связи 5G возникли сложности, об этом 360.ru рассказал IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук. По его словам, «золотой диапазон» для 5G (3,4–3,8 ГГц) занят силовыми и военными структурами, поэтому связь пятого поколения в России будет в другом диапазоне частот, в N79.
«Начнем с шапочки из фольги. Я думаю, что не понадобится. <…> У нас есть некая инверсия, есть наши частоты, которые выделены для специальных служб. И эти частоты на Западе как раз для простых потребителей. А те частоты, которые на Западе выделены для специальных и экстренных служб, N79, они у нас для простых потребителей. Но мы не одни такие, мы просто пошли по тому же пути, по которому пошел Китай и пошла Япония. В данном случае мы в одной лодке с ними», — пояснил специалист.
Новая связь и старые смартфоны
Связь 5G будет работать не на всех устройствах. На момент принятия решений выяснилось, что подавляющее большинство смартфонов в России не поддерживают выделенный диапазон 4,63–4,99 гигагерц.
Старые смартфоны не могут принимать новые частоты технически, а на айфонах они не будут работать из-за программных ограничений компании-производителя. Эксперт рекомендовал обратить внимание на китайские смартфоны Huawei, Honor, Xiaomi и другие нового поколения.
«Что касается айфонов, то чисто теоретически, аппаратно они поддерживают наш диапазон. Если была бы воля Apple, а на сегодня, насколько мне известно, этой воли нет, то Apple могла бы просто заставить работать айфоны на наших стандартах 5G в России. Но, скорее всего, в нынешних условиях Apple пока не пойдет на этот шаг. Но в будущем все возможно», — прояснил ситуацию с iPhone Корнейчук.
По словам специалиста, связь 5G будет подключаться автоматически: «раз, и оно само». Главное, чтобы устройство поддерживало частоты и не было программных ограничений, как в случае с Apple. Он подчеркнул, что блокировка частот пятого поколения в айфонах не техническая, а программная, и ее могут исправить при обновлении — менять аппарат не придется.
«Из этого можно сделать вывод: если есть воля руководства Apple, буквально одно обновление, и после обновления уже купленные айфоны, <…> которые вчера не поддерживали наш российский 5G, начнут его поддерживать», — резюмировал IT-эксперт.
Новая связь — новые тарифы?
В развертывании связи 5G на новых полосах есть еще один нюанс — потребуется большее количество базовых станций, что увеличивает затраты. Несмотря на то, что частоты «большой четверке» предоставили бесплатно без аукциона, оборудование придется закупать.
«Оборудования нужно больше, оборудование стоит дороже. И эти вложения операторам придется каким-то образом отбивать. <…> Мы так или иначе платим за доступ к технологиям», — рассказал Корнейчук.
Интернет в России довольно дешевый с учетом того, насколько хорошее качество покрытия, особенно если сравнивать с западными странами, добавил эксперт.
«У нас сильно дешевле, сильно быстрее, сильно лучше покрытие, но цены растут. <…> Так что мы заплатим. Но будет это скрытая оплата, которая будет размазана по абонентской базе, или это будет явная оплата — каждый оператор будет решать сам для себя», — резюмировал собеседник 360.ru.