Сегодня 05:12 В России операторы получили частоты под связь 5G. Когда она заработает и как ее подключить? IT-эксперт Корнейчук: связь 5G в России отличается от западной Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Массовое развертывание 5G добралось до России: «большая четверка» операторов получила частоты под связь пятого поколения. Будут ли новые частоты работать на айфонах, нужны ли россиянам «шапочки из фольги» и сколько придется заплатить за расширенный диапазон — в материале 360.ru.

«Большая четверка» с новой связью Для ускорения развертывания в России связи 5G Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выдала операторам «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2 ряд преференций. Операторам разрешили использовать: имеющиеся у них частоты, которые ранее выделялись под LTE (принцип технейтральности);

новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 гигагерц без проведения аукционов;

иностранные базовые станции, установленные до 1 сентября 2026 года. На старых диапазонах N1 (для LTE), которые могут использоваться для связи нового поколения, висит много абонентов. Поэтому и нужны новые широкие диапазоны, чтобы операторы дали больше скорости большему количеству устройств. Первыми связь нового поколения получат города-миллионники, затем покрытие будут расширять.

Фото: РИА «Новости»

Однако с развертыванием связи 5G возникли сложности, об этом 360.ru рассказал IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук. По его словам, «золотой диапазон» для 5G (3,4–3,8 ГГц) занят силовыми и военными структурами, поэтому связь пятого поколения в России будет в другом диапазоне частот, в N79. «Начнем с шапочки из фольги. Я думаю, что не понадобится. <…> У нас есть некая инверсия, есть наши частоты, которые выделены для специальных служб. И эти частоты на Западе как раз для простых потребителей. А те частоты, которые на Западе выделены для специальных и экстренных служб, N79, они у нас для простых потребителей. Но мы не одни такие, мы просто пошли по тому же пути, по которому пошел Китай и пошла Япония. В данном случае мы в одной лодке с ними», — пояснил специалист.

Новая связь и старые смартфоны Связь 5G будет работать не на всех устройствах. На момент принятия решений выяснилось, что подавляющее большинство смартфонов в России не поддерживают выделенный диапазон 4,63–4,99 гигагерц. Старые смартфоны не могут принимать новые частоты технически, а на айфонах они не будут работать из-за программных ограничений компании-производителя. Эксперт рекомендовал обратить внимание на китайские смартфоны Huawei, Honor, Xiaomi и другие нового поколения. «Что касается айфонов, то чисто теоретически, аппаратно они поддерживают наш диапазон. Если была бы воля Apple, а на сегодня, насколько мне известно, этой воли нет, то Apple могла бы просто заставить работать айфоны на наших стандартах 5G в России. Но, скорее всего, в нынешних условиях Apple пока не пойдет на этот шаг. Но в будущем все возможно», — прояснил ситуацию с iPhone Корнейчук.

Фото: РИА «Новости»

По словам специалиста, связь 5G будет подключаться автоматически: «раз, и оно само». Главное, чтобы устройство поддерживало частоты и не было программных ограничений, как в случае с Apple. Он подчеркнул, что блокировка частот пятого поколения в айфонах не техническая, а программная, и ее могут исправить при обновлении — менять аппарат не придется. «Из этого можно сделать вывод: если есть воля руководства Apple, буквально одно обновление, и после обновления уже купленные айфоны, <…> которые вчера не поддерживали наш российский 5G, начнут его поддерживать», — резюмировал IT-эксперт.

Новая связь — новые тарифы? В развертывании связи 5G на новых полосах есть еще один нюанс — потребуется большее количество базовых станций, что увеличивает затраты. Несмотря на то, что частоты «большой четверке» предоставили бесплатно без аукциона, оборудование придется закупать.

Фото: РИА «Новости»