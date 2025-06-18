Массовый сбой мобильного интернета. В каких регионах ввели ограничения и как зайти в Сеть

В среду, 18 июня, жители России от Магаданской области до Пскова снова столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. Сколько продлятся введенные из соображений безопасности ограничения, неизвестно. Что делать, если Сеть не работает, и начнут ли россиян предупреждать об отключениях заблаговременно, разбирался 360.ru.

Москва и Московская область В столичном регионе продолжились проблемы с Сетью, стартовавшие еще накануне 9 мая. Сбоит не только мобильный интернет, но и работа навигации. Меру ввели для противодействия возможным попыткам атаки украинских беспилотников. Из-за помех с GPS москвичи и жители Подмосковья столкнулись с проблемами при вызове такси или построении маршрутов для езды на личном авто — приложения выдают ложные локации.

Фото: РИА «Новости»

Санкт-Петербург и Ленинградская область На очередную волну сбоев в работе мобильного интернета утром во вторник, 18 июня, пожаловались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщил сервис Downdetector. Помимо невозможности выйти в Сеть, неполадки наблюдаются и с обычными звонками. Мобильные банкинги также работают с перебоями. Челябинская область В Челябинской области скорость мобильного интернета периодически снижается, сообщили в пресс-службе регионального Министерства общественной безопасности. Жителей призвали с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие. Псковская область Аналогичные ограничения по пользованию мобильным интернетом затронули Псковскую область. По словам губернатора Михаила Ведерникова, уведомить жителей о сбоях заранее было невозможно в публичном поле на фоне текущей ситуации. Глава региона подчеркнул, что ограничения ввели только на время. «Понимаю, что любое ограничение возможностей здорово выбивает из рабочего ритма. Но уверен, каждый согласится: безопасность важнее всего», — написал он.

Фото: РИА «Новости»

Тюменская область Население Тюменской области жалуется на сбои с 12 июня. Стабильно работают только проводной интернет и Wi-Fi-сети. Меры предприняли для обеспечения безопасности, их отменят, когда ситуацию удастся нормализовать. Волгоградская область В этом регионе началась очередная волна сбоев в работе электронной почты, приложений вызова такси, популярных интернет-магазинов и некоторых поисковиков, сообщило агентство v102.ru. При этом открывались соцсеть VK и сайты с доменным именем com. Хабаровский край С 12 июня барахлит мобильный интернет и в Хабаровском крае. Перебои не связаны с техническим состоянием сетей связи, отметили в пресс-службе регионального правительства. На проблемы с подключением пожаловались жители Комсомольска-на-Амуре, села Хурба Комсомольского района и поселка Монгохто Ванинского района. Населению порекомендовали пока пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi. «Информация о сроках восстановления связи будет опубликована дополнительно», — добавили в правительстве.

Фото: РИА «Новости»

Где еще произошли сбои в работе мобильного интернета Всего за минувшую неделю сбои в работе мобильной сети фиксировали в 26 российских регионах. Помимо перечисленных выше, о проблемах с подключением также сообщали в Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Самарской и Магаданской областях, а также в Приморском и Забайкальском краях, Якутии и Туве. В период с 11 по 17 июня интернет барахлил в Калужской, Тульской, Свердловской, Омской, Курганской и Новосибирской областях, Татарстане и Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.

Предупреждать об ограничениях будут по СМС? Чтобы минимизировать неудобства для россиян, депутаты попросили Минцифры рассмотреть возможность внедрения системы СМС-оповещений пользователей при сбоях связи, сообщил РБК. Письмо на имя главы ведомства Максута Шадаева направили Антон Ткачев, Владимир Плякин и Ярослав Самылин. Они отметили, что зачастую население не знает о причинах и сроках ограничения работы интернета и это приводит к понятному недовольству и снижению доверия к провайдерам. «Технология СМС-оповещений позволяет обеспечить оперативное и адресное информирование населения о технических сбоях, плановых работах, въездах в зоны, где в целях безопасности блокируется работа навигаторов, и других изменениях», — отметили парламентарии.