Массовый сбой мобильного интернета. В каких регионах ввели ограничения и как зайти в Сеть
В среду, 18 июня, жители России от Магаданской области до Пскова снова столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. Сколько продлятся введенные из соображений безопасности ограничения, неизвестно. Что делать, если Сеть не работает, и начнут ли россиян предупреждать об отключениях заблаговременно, разбирался 360.ru.
Москва и Московская область
В столичном регионе продолжились проблемы с Сетью, стартовавшие еще накануне 9 мая. Сбоит не только мобильный интернет, но и работа навигации. Меру ввели для противодействия возможным попыткам атаки украинских беспилотников.
Из-за помех с GPS москвичи и жители Подмосковья столкнулись с проблемами при вызове такси или построении маршрутов для езды на личном авто — приложения выдают ложные локации.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
На очередную волну сбоев в работе мобильного интернета утром во вторник, 18 июня, пожаловались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщил сервис Downdetector.
Помимо невозможности выйти в Сеть, неполадки наблюдаются и с обычными звонками. Мобильные банкинги также работают с перебоями.
Челябинская область
В Челябинской области скорость мобильного интернета периодически снижается, сообщили в пресс-службе регионального Министерства общественной безопасности. Жителей призвали с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.
Псковская область
Аналогичные ограничения по пользованию мобильным интернетом затронули Псковскую область. По словам губернатора Михаила Ведерникова, уведомить жителей о сбоях заранее было невозможно в публичном поле на фоне текущей ситуации. Глава региона подчеркнул, что ограничения ввели только на время.
«Понимаю, что любое ограничение возможностей здорово выбивает из рабочего ритма. Но уверен, каждый согласится: безопасность важнее всего», — написал он.
Тюменская область
Население Тюменской области жалуется на сбои с 12 июня. Стабильно работают только проводной интернет и Wi-Fi-сети. Меры предприняли для обеспечения безопасности, их отменят, когда ситуацию удастся нормализовать.
Волгоградская область
В этом регионе началась очередная волна сбоев в работе электронной почты, приложений вызова такси, популярных интернет-магазинов и некоторых поисковиков, сообщило агентство v102.ru. При этом открывались соцсеть VK и сайты с доменным именем com.
Хабаровский край
С 12 июня барахлит мобильный интернет и в Хабаровском крае. Перебои не связаны с техническим состоянием сетей связи, отметили в пресс-службе регионального правительства.
На проблемы с подключением пожаловались жители Комсомольска-на-Амуре, села Хурба Комсомольского района и поселка Монгохто Ванинского района. Населению порекомендовали пока пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi.
«Информация о сроках восстановления связи будет опубликована дополнительно», — добавили в правительстве.
Где еще произошли сбои в работе мобильного интернета
Всего за минувшую неделю сбои в работе мобильной сети фиксировали в 26 российских регионах. Помимо перечисленных выше, о проблемах с подключением также сообщали в Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Самарской и Магаданской областях, а также в Приморском и Забайкальском краях, Якутии и Туве.
В период с 11 по 17 июня интернет барахлил в Калужской, Тульской, Свердловской, Омской, Курганской и Новосибирской областях, Татарстане и Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.
Предупреждать об ограничениях будут по СМС?
Чтобы минимизировать неудобства для россиян, депутаты попросили Минцифры рассмотреть возможность внедрения системы СМС-оповещений пользователей при сбоях связи, сообщил РБК.
Письмо на имя главы ведомства Максута Шадаева направили Антон Ткачев, Владимир Плякин и Ярослав Самылин. Они отметили, что зачастую население не знает о причинах и сроках ограничения работы интернета и это приводит к понятному недовольству и снижению доверия к провайдерам.
«Технология СМС-оповещений позволяет обеспечить оперативное и адресное информирование населения о технических сбоях, плановых работах, въездах в зоны, где в целях безопасности блокируется работа навигаторов, и других изменениях», — отметили парламентарии.