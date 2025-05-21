«Билайн» дал советы пользователям, столкнувшимся с перебоями со связью

Пользователям, столкнувшимся с перебоями в мобильной связи, стоит воспользоваться Wi-Fi и функцией VoLTE. Об этом сообщили РБК в пресс-службе оператора «Билайн».
Компания подтвердила, что связь в Московской области может быть нестабильной.
На проблемы с соединением пожаловались жители трех областей: Московской, Владимирской и Липецкой. Предположительно, это связано с мерами, которые принимают военные после ночной массированной атаки украинских беспилотников, — такую причину назвал липецкий губернатор Игорь Артамонов.
По состоянию на 12:05 21 мая сервис Downdetector зафиксировал за час 159 сбоев у «Билайна», 149 — у «МегаФона», 213 — у МТС и 198 — у Т2.
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