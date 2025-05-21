Жители Подмосковья пожаловались на сбой мобильного интернета

Масштабный сбой в работе мобильного интернета начался в Подмосковье. Информация об этом появилась на сервисе Downdetector .

По состоянию на 09:30 21 мая за последний час большее число перебоев (387) зафиксировано у мобильного оператора T2 (бывший TELE2). Кроме того, о проблемах сообщили 315 пользователей МТС, 267 клиентов «Билайна», 235 абонентов «Мегафона» и 88 — YOTA.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что жители Балашихи столкнулись с перебоями в связи с прошлой ночи. В службах технической поддержки пользователям ответили, что им известно о проблемах и они работают над устранением неполадок.

Накануне масштабный сбой произошел у Федеральной налоговой службы, «Госключа», «Честного знака», системы для управления бизнесом Saby и других сервисов. По предварительным данным, причиной зафиксированных неполадок стала массированная DDoS-атака.