Сегодня 03:20 Максимально похож на человека. Кому и в чем на самом деле помогает искусственный интеллект Топ-менеджер «Яндекса» Крайнов: ИИ помогает изучать человеческий интеллект 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Современные люди пользуются искусственным интеллектом каждый день, даже не задумываясь. Директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов в беседе с 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума назвал неочевидные плюсы использования искусственного интеллекта и порассуждал о самых перспективных направлениях его развития.

В начале интервью Крайнов перечислил, сколько всего сделал за день с использованием ИИ, даже не побывав на рабочем месте: узнал прогноз погоды, вызвал такси, разблокировал телефон и так далее. Говоря о лидерах использования искусственного интеллекта, топ-менеджер «Яндекса» в первую очередь назвал детей. «Это школьники, которым нужно найти способ решить домашние задания или вообще что-нибудь узнать. Дети вообще быстрее всего осваивают технологии. Ну и кто угодно [может пользоваться ИИ]: и блогеры, и индустриальные компании, и банки, и бесконечное количество людей», — рассудил Крайнов.

Фото: 360.ru

Работа ИИ направлена на то, чтобы люди быстро получали результат без специальных знаний, опираясь только на технологии. При этом собственные профессиональные знания в той или иной области ценности не теряют, подчеркнул собеседник 360.ru.

По моим наблюдениям, профессионал в своей области, который для своих задач использует искусственный интеллект, добивается намного более качественного результата, чем дилетант в этой области, который использует искусственный интеллект. ИИ — это такой некоторый усилитель. Если ты сам хорош, то с искусственным интеллектом будешь еще лучше.

Крайнов вместе с коллегами проводит эксперименты, направленные на то, чтобы понять, могут ли у ИИ появиться свои предпочтения, точка зрения. Если модель искусственного интеллекта постоянно спрашивать, например, о ее любимом цвете, она будет каждый раз отвечать разное. Это будут случайные ответы. основанные на том, насколько часто тот или иной цвет выбирали люди в текстах, на которых модель обучалась. Гипотеза состояла в том, что если учить модель на ее собственных ответах, «зациклить на саму себя», то у нее возникнут предпочтения. Но пока исследования идут тяжело, признался Крайнов. «Если модель обучают на ее собственных выводах, она коллапсирует, то есть перестает учиться и сваливается во что-то непонятное. Но мы надежды не теряем. Продолжаются эксперименты, и <…> в процессе обнаруживается масса интересного», — отметил он.

Полигон для экспериментов

В любом случае заявления о том, что ИИ вдруг станет самостоятельно мыслить и кого-то поработит, — не более чем страшилки. Искусственный интеллект — всего лишь математическая модель, во многом похожая на человека («примерно как игрушечная железная дорога на настоящую»). Это очень помогает науке.

Из всего, что создал человек, искусственный интеллект максимально на него похож. Мы не можем совершать над собой эксперименты из соображений этики и гуманизма, мы довольно ограничены в средствах, которые позволяют изучать человека. <…> Современные ученые-нейробиологи уже экспериментируют с искусственным интеллектом — для них это такой некий тренажер, полигон, на котором можно проверить какие-то гипотезы, идеи и, может быть, [лучше] понять, как работает наш естественный интеллект.

Самым перспективным направлением развития искусственного интеллекта Крайнов назвал создание агентов на основе ИИ. Это программы, выполняющие действия, не определенные заранее. Человек говорит программе, что хочет что-то сделать — не только в компьютере, но и в окружающем мире, — она разбирается и делает. Задачи могут быть как банальными (вызвать такси, забронировать столик), так и более сложными: куда-то позвонить и что-то узнать, о чем-то договориться, решить проблему и даже распорядиться финансами. «Это только начинается. По понятным причинам мы все очень консервативны, и слово „агент“ немножко пугает. Как программе доверить какие-то действия, — а вдруг ошибется? И это правильное опасение — может ошибиться. Но в ближайшие годы, мне кажется, это направление будет развиваться очень стремительно», — указал Крайнов.

Фото: РИА «Новости»

Он также видит большой потенциал в развитии современных языковых моделей. По его словам, современные языковые модели могут очень многое, если их правильно использовать. Можно менять промпты, сохранять результаты, использовать много разных моделей, назначать роли: кто-то разработчик, кто-то программист, кто-то тестировщик, кто-то менеджер, кто-то критик. Пока это приходится делать каждый раз заново, но уже появляются платформы, надстройки над существующими моделями, в которых все уже учтено: «Ты как будто обращаешься в свою компанию, где тебе не нужно объяснять, кому что делать: ты поставил задачу, и куча программ начали все делать, сохранять, работать». По словам директора по развитию технологий ИИ «Яндекса», сделать такие системы относительно несложно, и на это не требуется много времени и сил. Достаточно одного-двух способных разработчиков.

Фото: РИА «Новости»

«Мне кажется, мы вступаем в очень интересное время, когда будет появляться очень много новых компаний, которые вначале будут маленькими стартапами, станут получать миллиардные инвестиции, захватывать рынки, создавая сервисы, которых до этого не было. И каждый раз все будут смотреть на это и думать: а так можно было? Это же очень просто!» — добавил Крайнов.

«Слово „уникальный“ стало ругательным»

Эксперт уверен, что важнее всего создавать не уникальные продукты, а массовые, но делать это лучше всех в мире. «В современном мире слово „уникальное“ — ругательное. Единственный способ сделать в современном мире что-нибудь уникальное — это сделать что-нибудь бессмысленное и никому не нужное. Плотность информации настолько высока, что одновременно во многих компаниях или у людей всего мира появляется одна и та же мысль. <…> Вот если ты сделал, во-первых, нужное, что все делают, а во-вторых, сделал это лучше всех в мире, — это большое достижение», — рассудил Крайнов. По его мнению, не стоит беспокоиться о том, что повышенное внимание к сфере ИИ может привести к тупику в ее развитии. Локальный кризис, «пузырь» возможен лишь с точки зрения инвестиций, но на российском рынке они пока не такие мощные, как на Западе. А с точки зрения развития технологий пока идет только рост полезности и качества.