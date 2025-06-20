Искусственный интеллект не заменит специалиста, а повысит его эффективность и возьмет на себя часть рутинных дел, высвободив человеку больше времени. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой на полях ПМЭФ-2025 заявил вице-президент Сбербанка и председатель Среднерусского банка Евгений Титов.

Цифровые решения Сбера для Московской области

Московская область входит в число лидеров среди регионов по внедрению цифровых услуг в различные сферы. В этом ей помогает Сбер, у которого есть большое количество инструментов, основанных на искусственном интеллекте.

У Московской области очень обширная повестка. Прежде всего, социальная инфраструктура, создание социальной среды. Наши сервисы мы предлагаем именно в сфере медицины, образования, социальной политики. Евгений Титов вице-президент Сбербанка

Титов добавил, что его команда отвечает за внедрение цифровых сервисов в 10 регионах России. Для каждого из них разработали свои проекты. Но у Московской области самая масштабная программа, направленная на удобство жителей.

Фото: РИА «Новости»

«Дорожная карта реализации всех проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта, достаточно широкая и касается всего, что есть у Сбера. Это набор цифровых помощников и решений, основанных на искусственном интеллекте, на гигачате, на всех его основных продуктах», — подчеркнул собеседник 360.ru. Вице-президент Сбербанка отметил, что новые сервисы появятся в сфере образования и медицины, а также других отраслях. «У нас с Московской областью и разными ведомствами очень много взаимоотношений по бизнес-повестке. И это сотрудничество, когда мы обмениваемся экспертизой, дает возможность хеджировать какие-то риски, которые есть. В строительной отрасли у нас очень тесно идет взаимодействие. Мы мониторим практически каждый проект девелоперов. Ну и много-много-много другого», — добавил он.

Подмосковную медицину дополнят ИИ

Во время Петербургского экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбера Герман Греф подписали договор о внедрении искусственного интеллекта в медицину. «Это проект дистанционного мониторинга пациентов, предназначенный для снижения нагрузки на первичный уровень. То есть когда скорая помощь не выезжает по так называемым ложным вызовам. Данные собираются с тонометров, глюкометров и обрабатываются в цифровом решении. Искусственный интеллект дает врачу и пациенту некий комментарий о том, что можно отнести к тем или иным симптомам», — пояснил Титов.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что речи о полной замене врача искусственным интеллектом не идет. Новые технологии рассматриваются только как помощник и источник альтернативного мнения.

Профессионал, если мы говорим про медицину, интерпретирует все данные, которые у него есть. А искусственный интеллект помогает. <…> Поэтому это симбиоз, синергия. Она повышает эффективность и корректность работы врача. Евгений Титов

Титов добавил, что подмосковные врачи также начнут использовать систему диагностики AI-агент, которая соберет все данные пациента, чтобы представить специалисту полный анамнез.

Фото: РИА «Новости»

Сервисы для человека

Основная стратегия Сбера по внедрению цифровых сервисов направлена на удовлетворение потребностей человека, с которыми он сталкивается во всех своих социальных ролях — отца, мужа, сотрудника. «Создание такой экосистемы вокруг потребностей — это то, чем занимается наша компания в целом. Все сервисы Сбера рассчитаны на предоставление людям тех возможностей, которые им необходимы в том месте, где нужно», — заявил Титов. В качестве примера вице-президент Сбербанка вернулся к медицине. Он пояснил, что сейчас человеку необходимо найти время на посещение врача, чтобы получить квалифицированную помощь. Цифровые сервисы позволят дистанционно составить первичный анализ и оценить его состояние. «Человек может осуществить контакт непосредственно со своим смартфоном. То есть не нужно пользоваться услугами непосредственно какого-то физического офиса, для того чтобы выполнить какие-то планы», — сказал Титов. Он добавил, что цифровизация направлена прежде всего на облегчение жизни человека. Разумное использование всех новых сервисов позволяет освободиться от рутинных дел и направить свободное время на самообразование. Тем более что сейчас доступ к знаниям доступен везде.