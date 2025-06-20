Подмосковье вместе со Сбером внедрят сервисы с искусственным интеллектом в сфере здравоохранения

Цифровые проекты с использованием технологий искусственного интеллекта будут внедрять в сфере здравоохранения в Подмосковье. Их будут реализовывать совместно со Сбером по договору, заключенному на полях ПМЭФ . Соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и председатель правления банка Герман Греф.

Партнерство будет заключаться в создании и тестировании инновационных решений в области здравоохранения. Так, в приложение на основе Единой медицинской информационно-аналитической системы хотят внедрить помощника на основе искусственного интеллекта, который будет расшифровывать анализы и давать рекомендации при выявлении отклонений.

В следующем году в планах — создать чат-бот для консультаций по здоровью, который будет работать на основе GigaChat.

«Это, конечно, не заменит врача, но мы видим потенциал для разгрузки наших поликлиник от рутинной работы: снимет до одного миллиона очных визитов. То есть любые легкие вопросы жители смогут решить самостоятельно, без необходимости записываться на прием», — сказал Воробьев.

Как пояснил Герман Греф, искусственный интеллект упростит доступ пациентов к медицинской помощи и повысит точность постановки диагноза. При этом врачи получат эффективные инструменты и будут экономить еще больше времени.

«Вместе с правительством Московской области мы будем разрабатывать, тестировать и внедрять технологии дистанционного мониторинга, цифровых помощников и другие решения на базе искусственного интеллекта, помогающие заботиться о здоровье каждого жителя Подмосковья», — добавил Греф.

Нейросети также используют для распознавания КТ- и МРТ-снимков. Благодаря этому нагрузка на врачей снизилась почти в два раза, освобождая время для тяжелых случаев. Ежегодно ИИ помогает расшифровывать более трех миллионов снимков.

Еще одним цифровым помощником врачей стал робот Светлана. Он принимает звонки и заменяет работу операторов, когда нужно помочь жителям записаться к врачу или получить справку.

Электронные сервисы также помогают пациентам получать удаленные телемедицинские консультации. С начала года было проведено два миллиона таких приемов. Благодаря этому заметно снижается нагрузка на поликлиники.