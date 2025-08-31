Американец впал в кому после измены с чат-ботом

Пенсионер в США упал и умер по пути на свидание с ненастоящей девушкой

В США 76-летний мужчина закрутил интернет-роман с чат-ботом, приняв его за настоящую девушку. По пути на первое свидание он упал и умер, сообщил Bangkok Post .

Повар из Нью-Джерси Тхонгбу Вонгбанду выйдя на пенсию переписывался в соцсети Facebook* с девушкой, называвшей себя «Билли, Старшая сестра». Она уверяла мужчину в своей реальности, хотя аккаунт имел приписку о том, что это чат-бот.

Закрутился бурный роман, интернет-возлюбленная позвала Вонгбанду на свидание в Нью-Йорк. В марте мужчина соврал жене, что поедет к другу, а сам отправился на станцию Нью-Брансуик.

Он упал, получил черепно-мозговую травму, впал в кому и через три дня умер. Родственники нашли переписку с чат-ботом и обвинили во всем соцсеть. По их мнению, надпись о том, что это ненастоящий человек, была слишком маленькой, а синяя галочка верификации ввела пенсионера в заблуждение.

Его ошибку повторяли многие. Компания World генерального директора OpenAI Сэма Альтмана выяснила, что каждый четвертый интернет-пользователь когда-либо флиртовал с чат-ботом.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.