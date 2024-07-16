Лето выравнивает все. Чем обернется заплыв в Сене накануне Олимпиады

В Сене 17 июля искупаются мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Олимпийских Игр Тони Эстанге: заплыв должен показать, что вода в реке безопасна, а столица Франции готова к проведению соревнований на открытой воде. Врач и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, чем грозит этот эксперимент.

«В летний период времени развитие микроорганизмов в воде ускоряется. В теплой воде больше продуктов гниения и, соответственно, микроорганизмов», — пояснил он. Кондрахин допустил, что последствия нахождения в грязной воде могут быть очень серьезными, вплоть до летального исхода. «Кишечная инфекция достаточно тяжелая, может протекать бурно, а человек, который не является спортсменом, по сути, попадает в такие серьезные условия», — заметил собеседник 360.ru.

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Хлебнуть воды и не подхватить заразу Речь, пояснил Кондрахин, идет о физической нагрузке и, как правило, отсутствии еды. Когда нет пищи, в организме уровень соляной кислоты недостаточный, а значит, нейтрализовать вредные вещества не получится.

Соляная кислота нужна не только для переваривания белка — она обеззараживает. Здесь ее будет недостаточно. Мало вероятно, что человек не хлебнет воды, что он ее не проглотит. Андрей Кондрахин врач, кандидат медицинских наук

Иногда пловцам приходится нырять, полностью погружаясь в воду. Человек движется, у него усиливается кровообращение. Врач обратил внимание, что вероятность заболеть или даже погибнуть после этого высока. «Лето выравнивает все. Живым становится все, что плохо лежит. Конечно, это большая опасность для людей. Открытые водоемы всегда опасны, они требуют очень серьезного исследования», — заключил собеседник 360.ru.

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Трое в Сене, не считая остальных Компанию Анн Идальго и Тони Эстанге составит также префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом. В эфире радиостанции France Bleu он подчеркнул, что все трое искупаются в Сене 17 июля. «Нужно продемонстрировать, что вода в реке пригодна для плавания», — сказал Гийом. По его словам, для очищения Сены проделали большую работу. В реке уже плавали министр спорта Амели Удеа-Кастера и многократный победитель чемпионатов мира и Европы по паратриатлону, а также обладатель золота Паралимпийских игр в Токио триатлонист Алексис Анкинкан. Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и завершатся 11 августа. В России отказались от трансляции Олимпиады.