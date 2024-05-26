Сегодня 12:55 «Зенит» — это похороны! Российского футбола Писатель Беседин: «Краснодар» сам отдал золото чемпионата «Зениту» 0 10 4 Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Спорт

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«Зенит» опять стал чемпионом России по футболу. Ладно, не опять, а снова. Сколько раз мы подводили итоги чемпионата фразой «„Зенит“ — чемпион?» Много. Вот уже шестой подряд. И чем дальше, тем больше каждый уважающий себя любитель футбола хочет, чтобы «Зенит» наконец-таки отдал чемпионство кому-то другому. В этом сезоне были шансы, но…

Чемпионат-2023/2024 можно характеризовать одним словосочетанием — «игра в поддавки». Московский «Спартак» традиционно питал большие надежды на сезон, но отвалился от гонки за золото уже в самом начале. Тренер Гильермо Абаскаль и менеджмент постарались. «Локомотив» давно уже не тот и не топ; времена Юрия Семина ушли. Ну, а кто еще? Уверенно начал «Краснодар», возглавляемый на тот момент сербом Владимиром Ивичем.

Однако «Зенит» по обыкновению вырвался вперед. Что для этого было нужно? Закупить пачку очередных бразильцев, которых уже и не запоминает никто. Артуры, Педро и прочие решили в Петербурге потусоваться, заработать на жизнь, ну и мяч попинать. К сожалению, этого для нашего горе-чемпионата вполне достаточно.

Но старая бразильская гвардия в лице Вендела и Клаудиньо откровенно устала от подобной скукотищи, а новая в лице того же Педро, которого столь приторно и ванильно расхваливал комментатор (впрочем, уже нет, давно нет) Черданцев, еще не успела адаптироваться. Потому в определенный момент «Зенит», что называется, поплыл.

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

И вот тут у «Краснодара» и московского «Динамо» (в кои-то веки!) появился шанс на чемпионство. «Бело-голубые» даже обыграли «Зенит» дома — Тюкавин был хорош.

Меж тем случилось нечто поразительное. Сергей Галицкий, владелец «Краснодара», неожиданно уволил Владимира Ивича и назначил главным тренером Мурада Мусаева. Тот уже был рулевым краснодарских «быков».

Тренер абсолютно посредственный — с такими рулевыми чемпионство не выигрывают. Почему Галицкий сделал то, что сделал? Говорят, был конфликт с Ивичем. Говорят, не нравился Галицкому футбол серба.

Но говорят и то, что серьезные люди попросили за питерский «Зенит»: мол, не нужны нам другие чемпионы. Не хочу сыпать соль на рану — тем более Галицкий, судя по фото с последнего матча, тяжело болен, но «Краснодар» сам отдал золотые медали.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

И вот тут подползло к победе в чемпионате московское «Динамо». У команды отличный состав (Тюкавин, Бителло, Чавес, другие), крепкий тренер (Личка), но есть одна проблема — это «Динамо». Значит, клуб обречен, значит, без шансов на чемпионство.

Последний раз «бело-голубые» выигрывали первенство в 70-х годах прошлого века, а затем всякий раз грозились что-нибудь да как-нибудь громкое совершить, закупая то Коштинью, то Кураньи, но заканчивая всегда без побед. Такая «бело-голубая» судьба.

Вот и в этот раз «Динамо» всего лишь надо было сыграть в последнем туре вничью с «Краснодаром». Да, на поле соперника, но ведь просто вничью! Нужно было упереться, нужно было выгрызать. Однако чем отличается чемпион от нечемпиона? «Манчестер Сити» вырывает победу у лондонского «Тоттенхэма»: сначала Эдерсон отражает удар Сона, а после пенальти в ворота лондонцев — и вуаля!

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Динамо» же пропустило от Джона Кордобы, а после не отыгралось. Честно скажу, очень жаль тысячи болельщиков, которые приехали поддержать «бело-голубых» в Краснодар. Но такова их доля.

А вот «Зенит», тусклый, скучный, уставший от самого себя, свое дело тем не менее сделал. Сначала он разорвал «Ахмат» — Кассьера положил пять; там все честно, да? Без договоренностей? В последнем туре в Санкт-Петербурге «газовые» принимали «Ростов». Команда Валерия Карпина — это «Ростов», если кто не знал, — бодро начала, забив гол, но потом пропустила два. Причем в фирменном карпинском стиле. Второй гол забил бразилец Артур: он качнул защитника и пробил, в общем-то, плохенько, но «гений» вратарского цеха Сергей Песьяков в очередной раз показал, как играть не надо.

Удивительно, но ведь это Карпин уже проходил! Песьяков ошибался — и чудовищно ошибался! — еще в «Спартаке», когда «красно-белых» тренировал Валерий Георгиевич, однако тоскливо-позорная история повторяется. Кто вообще не учится на ошибках?

Итак, «Зенит», обязанный благодарить горе-Песьякова, в шестой раз выиграл чемпионат. Но беда в том, что сам чемпионат от этого не выиграл нисколько. Даже такой «Зенит» сильнее конкурентов, которые сами — из-за своей слабости, глупости, нелепости — отдают очки. Ну а питерцы? Что питерцы? Наберут очередную охапку бразильцев, россиян там в основе два-три человека, несмотря на суровый наказ Владимира Путина, и продолжат завоевывать титулы, которые, похоже, нужны только господину Миллеру и «Газпрому».

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В общем, этот розыгрыш вновь показал: российский чемпионат по футболу давно уже покоится в сырой земельке и оттуда пытается веселить болельщиков. Получается слабо.

И в качестве послесловия к сказанному. Касательно отдачи игроков в Российской премьер-лиге. Что тут скажешь? Я летел из Казани вместе с игроками ФК «Сочи» — так вот, ребята веселились и шутили, лопали фастфуд, хотя их клуб днями ранее вылетел из высшей лиги в низшую. Однако расстройства по этому поводу у футболистов не наблюдалось. Такой он — российский футбол. Пофигистичный и предсказуемый.