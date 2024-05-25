Кто станет чемпионом России по футболу? Главное о финальном туре РПЛ
Эксперт Горсков дал расклад на финальный тур РПЛ 25 мая
Впервые за 10 лет на титул чемпиона перед заключительным туром чемпионата России по футболу претендуют сразу три клуба — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Победитель определится уже 25 мая. Расклад сил 360.ru обсудил с футбольным экспертом, автором Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолием Горсковым.
«Самые большие шансы у московского „Динамо“, которому надо на гостевом матче против „Краснодара“ просто не проиграть: если они не проигрывают, то становятся чемпионами. Если брать период еще с учетом Советского Союза, то становятся чемпионами впервые за 48 лет, если брать российский чемпионат, то впервые в истории», — отметил специалист.
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На втором месте по шансам на успех расположился «Зенит». Петербургской команде надо обыграть на своем поле «Ростов» Валерия Карпина и надеяться на проигрыш «Динамо» в гостях у «Краснодара».
«Если такое случится, это будет довольно ожидаемое событие, потому что все изначально и прогнозировали, что „Зенит“ будет чемпионом и в этом году», — добавил Горсков.
Говоря о «Краснодаре», эксперт отметил, что этот клуб лидировал практически весь чемпионат и лишь в начале весны попал в яму, провалив несколько игр, лишившись своего главного тренера, вместо которого вернулся Мурад Мусаев.
«Но самое удивительное, что и „Краснодар“ при определенном раскладе может стать чемпионом. Для этого надо обыграть „Динамо“ и надеяться, что в матче „Зенит“ — „Ростов“ петербуржцы не победят. То есть даже если „Зенит“ сыграет вничью, а „Краснодар“ выиграет, то „Краснодар“ становится чемпионом России», — заключил собеседник 360.ru.
Все матчи заключительного тура стартуют в 16:30 по московскому времени. Начиная с 2019 года первенства страны выигрывал «Зенит» под руководством Сергея Семака. «Динамо», как и «Краснодар», в современной истории страны не было чемпионом ни разу.