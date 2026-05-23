От марафона с собакой до дистанции босиком. Самые необычные летние забеги в Москве

Москва приготовила насыщенную летнюю программу для профессионалов и любителей бега. Участвовать в марафонах и необычных забегах могут и опытные спортсмены, и новички, и даже собаки. Пять самых интересных стартов, которые нельзя пропустить, — в материале 360.ru.

«Хвостатая миля» Где: природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево». Когда: 6 июня, старт в 10:00. Дистанции: 10 километров, пять километров, 1,6 километра, 500 метров (детский забег). Сайт для регистрации. Беговое лето в российской столице откроется событием, которое объединит в себе спорт и благотворительность. Все собранные на «Хвостатой миле» средства направят в фонд помощи бездомным животным. Трассы проходят по дорожкам одного из самых зеленых уголков Москвы. Любую из дистанций можно бежать вместе с питомцем.

Полумарафон «Покровское-Стрешнево» Где: природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» (вход со стороны Ленинградского шоссе). Когда: 14 июня. Выдача стартовых пакетов участникам — с 08:50. Дистанции: один, два, три, пять, семь, 10 и 15 километров, а также 21,1 километра, 25 и 30 километров. Сайт для регистрации. Уже через неделю после «Хвостатой мили» в этом же парке состоится весьма серьезный полумарафон, организаторы которого предусмотрели рекордное количество дистанций. Забег идеален для тех, кто уже уверенно держит темп, но не готов к городским бетонным трассам. Красивая природа, чистейший воздух и множество водоемов сделают кросс особенно приятным. Босоногий забег Где: ландшафтный заказник «Тропаревский» (300 метров от метро «Тропарево», выход № 2). Когда: 21 июня, забеги стартуют в 11:00. Дистанции: два и три километра. Сайт для регистрации. Для участия в этом событии кроссовки можно оставить дома. Забег пройдет босиком по деревянным настилам, грунтовым дорожкам и коротким отрезкам асфальта. Всю трассу многократно проверят на безопасность и вычистят мусор, который может помешать бегу. Также в стартовом городке обустроят место для мытья ног после дистанции. Организаторы мероприятия подчеркивают: это не спринт, и цели финишировать первым быть не должно. Акцент сделан на осознанном, медитативном беге, единении с природой и собственных ощущениях.

Большой фестиваль бега Где: центр Москвы — трасса проходит по Садовому кольцу. Когда: 23 августа. Открытие стартового городка — в 07:00, старт забегов — с 09:00 до 09:20. Дистанции: пять километров (есть скандинавская ходьба) и 10 километров. Сайт для регистрации. Это одно из ключевых событий беговой столицы за весь год. Фестиваль объединит поклонников спорта и музыки. Для участников предусмотрено несколько форматов, ориентированных на разный уровень подготовки. Первая категория — соревнование. Она подойдет опытным бегунам и профессионалам, для регистрации потребуется медицинская справка, а результат зафиксируют в официальном протоколе мероприятия. Второй формат — фестиваль движения: для начинающих и тех, кто желает пробежать дистанцию в комфортном для себя темпе. Справка не требуется, а время результата, хоть и фиксируется, но не вносится в протокол. Московский марафон Где: старт — улица Косыгина (у МГУ), финиш — олимпийский комплекс «Лужники». Когда: 26-27 сентября 2026 года. Стартовые городки откроются в 7:00, забеги начнутся в 09:00. Дистанции: 10 километров (26 сентября), 42,2 километра (27 сентября), также предусмотрены корпоративная и студенческая эстафеты. Сайт для регистрации.

Несмотря на то, что марафон проходит уже осенью, именно он подводит черту под летним сезоном забегов в Москве. Это крупнейшее беговое событие страны, которое ежегодно проводят в столице с 2013 года. В 2025-м в Московском марафоне участвовали больше 42 тысяч человек из 65 стран мира. В нынешнем году участников грандиозного события ждет обновленный линейный маршрут через центр города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и под стенами Кремля. Спортсмены смогут насладиться не только самой пробежкой, но и ключевыми достопримечательностями Москвы.