От марафона с собакой до дистанции босиком. Самые необычные летние забеги в Москве
Москва приготовила насыщенную летнюю программу для профессионалов и любителей бега. Участвовать в марафонах и необычных забегах могут и опытные спортсмены, и новички, и даже собаки. Пять самых интересных стартов, которые нельзя пропустить, — в материале 360.ru.
«Хвостатая миля»
Где: природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево».
Когда: 6 июня, старт в 10:00.
Дистанции: 10 километров, пять километров, 1,6 километра, 500 метров (детский забег).
Беговое лето в российской столице откроется событием, которое объединит в себе спорт и благотворительность. Все собранные на «Хвостатой миле» средства направят в фонд помощи бездомным животным.
Трассы проходят по дорожкам одного из самых зеленых уголков Москвы. Любую из дистанций можно бежать вместе с питомцем.
Полумарафон «Покровское-Стрешнево»
Где: природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» (вход со стороны Ленинградского шоссе).
Когда: 14 июня. Выдача стартовых пакетов участникам — с 08:50.
Дистанции: один, два, три, пять, семь, 10 и 15 километров, а также 21,1 километра, 25 и 30 километров.
Уже через неделю после «Хвостатой мили» в этом же парке состоится весьма серьезный полумарафон, организаторы которого предусмотрели рекордное количество дистанций.
Забег идеален для тех, кто уже уверенно держит темп, но не готов к городским бетонным трассам. Красивая природа, чистейший воздух и множество водоемов сделают кросс особенно приятным.
Босоногий забег
Где: ландшафтный заказник «Тропаревский» (300 метров от метро «Тропарево», выход № 2).
Когда: 21 июня, забеги стартуют в 11:00.
Дистанции: два и три километра.
Для участия в этом событии кроссовки можно оставить дома. Забег пройдет босиком по деревянным настилам, грунтовым дорожкам и коротким отрезкам асфальта. Всю трассу многократно проверят на безопасность и вычистят мусор, который может помешать бегу. Также в стартовом городке обустроят место для мытья ног после дистанции.
Организаторы мероприятия подчеркивают: это не спринт, и цели финишировать первым быть не должно. Акцент сделан на осознанном, медитативном беге, единении с природой и собственных ощущениях.
Большой фестиваль бега
Где: центр Москвы — трасса проходит по Садовому кольцу.
Когда: 23 августа. Открытие стартового городка — в 07:00, старт забегов — с 09:00 до 09:20.
Дистанции: пять километров (есть скандинавская ходьба) и 10 километров.
Это одно из ключевых событий беговой столицы за весь год. Фестиваль объединит поклонников спорта и музыки.
Для участников предусмотрено несколько форматов, ориентированных на разный уровень подготовки. Первая категория — соревнование. Она подойдет опытным бегунам и профессионалам, для регистрации потребуется медицинская справка, а результат зафиксируют в официальном протоколе мероприятия.
Второй формат — фестиваль движения: для начинающих и тех, кто желает пробежать дистанцию в комфортном для себя темпе. Справка не требуется, а время результата, хоть и фиксируется, но не вносится в протокол.
Московский марафон
Где: старт — улица Косыгина (у МГУ), финиш — олимпийский комплекс «Лужники».
Когда: 26-27 сентября 2026 года. Стартовые городки откроются в 7:00, забеги начнутся в 09:00.
Дистанции: 10 километров (26 сентября), 42,2 километра (27 сентября), также предусмотрены корпоративная и студенческая эстафеты.
Несмотря на то, что марафон проходит уже осенью, именно он подводит черту под летним сезоном забегов в Москве.
Это крупнейшее беговое событие страны, которое ежегодно проводят в столице с 2013 года. В 2025-м в Московском марафоне участвовали больше 42 тысяч человек из 65 стран мира.
В нынешнем году участников грандиозного события ждет обновленный линейный маршрут через центр города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и под стенами Кремля.
Спортсмены смогут насладиться не только самой пробежкой, но и ключевыми достопримечательностями Москвы.