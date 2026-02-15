Скандальная Олимпиада: самые громкие провалы первой недели Игр в Милане

Первая неделя Олимпийских игр в Италии не обошлась без скандалов. Они начались с открытия Игр и не утихают до сих пор: чего только стоит поведение украинских спортсменов и случаи откровенного пьянства. О самых ярких провалах — от проигрыша Ильи Малинина до падения Линдси Вонн — в материале 360.ru.

Протесты против Олимпиады, США и полиции Трампа На церемонии открытия Игр в Милане толпа освистала вице-президента США Джей Ди Вэнса и израильских спортсменов. Недовольные экологической нецелесообразностью Олимпиады и ее дороговизной также устроили митинг, который перерос в беспорядки, и в сторону Олимпийской деревни, где проживают спортсмены, полетели дымовые шашки. Протестующие скандировали оскорбления в адрес Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, возглавивших делегацию, и ICE. Участие в митинге приняли около двух тысяч человек, преимущественно студенты. Люди требовали выдворить агентов службы, жертвой которых в Миннеаполисе в том числе стал человек с итальянским происхождением, и жгли файеры. Протест против ICE продемонстрировал и американский фристайлист Гас Кенуорти. Он опубликовал в соцсетях фото с нецензурной надписью в адрес военной полиции Дональда Трампа, сделанной мочой на снегу.

Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Провал Ильи Малинина После короткой программы среди одиночников-фигуристов абсолютным лидером стал Илья Малинин — сын русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые выступали на чемпионатах СССР, России и на международном уровне — за Узбекистан. Сам Малинин в этом году представлял США.

Спортсмена уже прозвали «богом четверных» — впервые в истории Олимпийских игр фигурист исполнил абсолютно все такие прыжки: аксель, риттбергер, сальхов, лутц, тулуп и флип. Он также стал вторым в истории, кто сумел выполнить шесть четверных в одной программе. Первым был двукратный олимпийский чемпион Нейтан Чен. Кроме того, пока Малинин — единственный, кто прыгнул четверной аксель в рамках короткой программы.

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На счету фигуриста рекорд по количеству баллов за короткую программу — 238,24. Но самым зрелищным элементом его выступления стало сальто назад: запрет на трюк ввели почти 50 лет назад и сняли в 2024-м. Малинин исполнил кувырок в короткой и произвольной программах командного турнира.

После короткой в одиночном зачете Малинин был первым в турнирной таблице, и все пророчили ему золото, тем более что в командном получение высшей награды обеспечил именно он. Но, несмотря на заявленные семь четверных прыжков, во время исполнения произвольной программы спортсмен дважды упал и совершил ряд ошибок, после чего занял лишь восьмое место.

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Олимпийское золото по итогам соревнований получил представитель Казахстана Михаил Шайдоров, в этом виде спорта для страны оно первое. Малинин поздравил соперника с победой после выставления оценок. «Я знал, что мог выиграть и без идеального проката. Но что-то выбило меня из колеи. Подошел к Шайдорову и поздравил. Смотрел его прокат. Очень горд им. У него был не лучший сезон… Мы должны всегда поддерживать друг друга. Мы все — большая семья фигурного катания. Люди это забывают, когда видят, что мы соперничаем, думают, что мы не очень хорошо общаемся. Но на самом деле все наоборот», — сказал он на пресс-конференции. Уже после церемонии награждения иностранные СМИ опубликовали видео приватного разговора Ильи с отцом. Он обвинил в своем провале Федерацию фигурного катания США.

Фото: Enrico Calderoni/AFLO / www.globallookpress.com

«Я говорил им, что тогда они должны были отправить меня в Пекин. И я бы так не катался. Это непросто», — сказал Малинин. Речь идет о зимней Олимпиаде-2022. Тогда Илье было 17 лет, и федерация посчитала его слишком юным для Игр, хотя на чемпионате США в 2022-м Малинин был вторым, уступив только будущему олимпийскому чемпиону Нейтану Чену. В итоге на турнир отправили Джейсона Брауна, который занял четвертое место, а Илья сезон пропустил.

Оскорбления в адрес Петра Гуменника Российский фигурист Петр Гуменник, который выступал на Играх под нейтральным флагом, в одиночном зачете занял шестое место. Юноша не проявлял неспортивного поведения, а вот его коллеги по льду отличились.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Украинский фигурист Кирилл Марсак, занявший на соревнованиях среди одиночников 19-е место, допустил несколько ошибок в произвольной программе. Провал на Играх украинец объяснил не грязным прокатом, а тем, что он выступал сразу после Гуменника.

«Это невероятно расшатывает, как и выступление после российского недоразумения», — написал спортсмен.

Как ведут себя украинцы на Олимпиаде в Милане Марсак — далеко не первый, кто показывает неспортивное поведение на нынешней Олимпиаде. Участников его делегации один за другим снимают с соревнований из-за политических жестов. Первым и самым ярким скандалом стало появление скелетониста Владислава Гераскевича в шлеме с изображением 22 украинских спортсменов, которые погибли на СВО. Любые политические высказывания и жесты запрещены на Олимпиаде, и Международный олимпийский комитет снял украинца за нарушение правил Олимпийской хартии, запретив выступать в этом шлеме. Гераскевич отказался менять экипировку, и его окончательно отстранили от турнира. Скелетонист подал иск в Спортивный арбитражный суд с требованием вернуть допуск, но его отклонили.

Фото: IMAGO/Kimmo Rauatmaa / www.globallookpress.com

Украинской фристайлистке Екатерине Коцар тоже запретили выступать из-за шлема, на котором было написано Be Brave Like Ukrainians, что переводится как «Будьте храбрыми, как украинцы».

Соотечественник Коцар, шорт-трекист Олег Гандей, планировал выступить в шлеме с надписью «Там, где героизм, нет окончательного поражения». Союз конькобежцев расценил ее как политический лозунг, и спортсмену не разрешили надеть шлем.

Российский след на Олимпиаде-2026 На зимние Игры в Италии допустили 13 российских спортсменов в семи видах спорта, однако обязали выступить под нейтральным флагом из-за санкций в отношении России. По той же причине они не участвовали в открытии Олимпиады. Официально запрещена на ОИ и российская символика. Однако один из зрителей пронес на церемонию триколор с надписью Pohvistnevo Ski Team, что означает «Лыжная команда Похвистнево». Смельчаком оказался болельщик Евгений Бурденюк. По его словам, это получилось спонтанно. Никаких претензий от организаторов он не получил. Итальянец Роланд Фишналлер добавил российский и все флаги стран — хозяек Олимпиад, где участвовал, на свой шлем. Украинские спортсмены возмутились, но МОК не расценил подобный жест как нарушение.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Допинг на Играх-2026 Первый допинг-скандал на Олимпийских играх 2026 года коснулся итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер. В ее крови обнаружили летрозол. Препарат внесли в список запрещенных. Он помогает убрать из крови следы приема других веществ, например стероидных анаболиков. В итоге спортсменку исключили из сборной Италии. Падение Линдси Вонн Одно из самых драматических событий Олимпиады в Милане — падение американской горнолыжницы Линдси Вонн. После серии травм в 2019 году спортсменке сделали операцию по замене части коленного сустава на титановый имплант. Тогда горнолыжница объявила о завершении карьеры, но возобновила ее в 2024-м, планируя окончательно порвать со спортом после Олимпиады-2026.

Фото: Michael Kappeler/dpa/ Линдси Вонн на Олимпиаде 2018 года, где она завоевала бронзу / www.globallookpress.com

Финал получился трагичным. Сначала за неделю до Игр американка получила серьезную травму — порвала крестообразные связки. Восстановление после этого может занять более года, но Вонн была настроена решительно и вышла на трассу в тейпах и на обезболивающих. К сожалению, уже на 12-й секунде спортсменка упала и ее понесло по склону. Соревнования остановили, для транспортировки Вонн задействовали вертолет. Врачи диагностировали перелом ноги и сделали несколько операций. Позднее американка заявила, что не сожалеет о своем решении выступить на Играх. Пьянство, презервативы и хрупкие медали Олимпиады Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игоря Медведа, словенца по национальности, поймали на пьянстве. Его лишили аккредитации и отстранили от работы на Играх. Сам Медвед объяснил, что выпил во время празднования золотой медали Словении, куда его пригласили.

Фото: Spada/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд занял третье место в индивидуальной гонке и сразу после финиша рассказал журналистам, что за три месяца до старта изменил партнерше, отчего спорт и подготовка к Олимпиаде отошли на второй план. Представители Норвежской федерации биатлона были в ярости: обсуждение неверности Легрейда затмило золотую медаль Йохана-Олава Ботна. Позднее норвежец извинился за свое признание. Победившие в соревнованиях спортсмены жаловались на плохое качество медалей, которые оказались слишком хрупкими и ломались. Проблеме не первый год. Претензии к организаторам Игр высказывали и из-за недостаточного количества бесплатных презервативов: они кончились в Олимпийской деревне за три дня. Средств контрацепции завезли действительно мало: 9,7 тысячи против 300 тысяч, которыми обеспечили атлетов на Олимпиаде в Париже.