Каллас заявила о европейской гордости после освистывания Вэнса в Милане

Освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса на церемонии открытия Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане — это акт европейской гордости. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова привело издание Politico .

«Мы слышали в свой адрес много неприятных слов от Соединенных Штатов», — добавила она.

Во время марша американской делегации Вэнс на несколько секунд попал на стадионные экраны, что вызвало бурную реакцию зрителей. Одна из причин — убийство агентами иммиграционной таможенной службы в Миннеаполисе двух человек, один из которых был этническим итальянцем.

Кроме того, на церемонии освистали израильскую делегацию. Это вызвало недовольство со стороны Международного олимпийского комитета.