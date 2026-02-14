Медбрат, программист, фигурист: невероятный путь Петра Гуменника на Олимпиаду
После выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии костюм российского фигуриста Петра Гуменника попал в топ-15 лучших для короткой программы по версии журнала Vogue. Его появление в Милане сродни чуду — спортсмен стал одним из немногих, кто прошел строгий отбор и попал на соревнование, несмотря на санкции в отношении России. Что известно о Гуменнике — в материале 360.ru.
Биография Петра Гуменника
Петр родился 11 апреля 2002 года в Санкт-Петербурге в семье православного священника и детского врача-невролога. У него есть два младших брата — Иван и Николай.
Петр пробовал заниматься плаванием, тхэквондо, даже ходил в музыкальную школу, но ему нигде не нравилось. Когда в четыре года мальчика привели в секцию по фигурному катанию, глаза ребенка загорелись — и родители поняли, что это то, что нужно.
«На лед меня не приходилось заставлять, я всегда сам просыпался и бежал на тренировку с радостью», — делился Петр.
Его первым тренером стала Татьяна Юрышева. В шесть лет мальчика показали Елене Буяновой — она сразу же позвала его в столицу, видя потенциал ребенка. Но родители не планировали переезжать в другой город, и Гуменник начал заниматься в детско-юношеской школе «Звездный лед», где его тренировали Олег Татауров, Татьяна и Алексей Мишины. Последний воспитал Евгения Плющенко, Михаила Коляду и Елизавету Туктамышеву.
К 10 годам Гуменник стал четвертым в первенстве России, хотя все его соперники были на два года старше. В 2015-м, когда ему было 13, дебютировал в серии Гран-при среди юниоров, где занял шестое место в Риге и четвертое — в Торуне.
«В 10 лет он уже делал все тройные прыжки, сложные каскады, тот же лутц-риттбергер, даже пять риттбергеров подряд умел. И вот Пете 14 лет, а он на том же уровне, с тройным акселем проблемы. Нет прогресса, и мы поняли, что надо уходить. Это был сложный, ответственный шаг, мы плакали. Но оставалось лишь два варианта: либо пробовать у другого педагога, либо заканчивать со спортом», — рассказывал отец фигуриста.
Так в 2017 году Гуменник перешел в спортклуб Тамары Москвиной, где им занялась Вероника Дайнеко.
Мечтал стать генетиком и биотехнологом
В перерывах между напряженными тренировками Петр старался успевать за учебой в школе. Из-за неуспехов учебное заведение пришлось сменить. Тем не менее юноша тянулся к точным и естественным наукам. После получения аттестата поступил в медицинский колледж Петербурга. Несмотря на тренировки и соревнования, получил диплом медбрата.
Результаты сданного ЕГЭ не устроили Гуменника, и он дождался следующего года, чтобы пересдать. На этот раз вместо биологии выбрал информатику, сдал ее на 100 баллов и поступил в ИТМО.
Спортсмен рассказывал, что хотел заниматься биоинформатикой и поступить в медицинский вуз, чтобы потом стать генетиком и биотехнологом.
Однако жизнь внесла свои коррективы: юноша понял, что с нагрузкой на льду и в вузе не справится. Тогда Гуменник решил пойти по пути меньшего сопротивления и достичь своей цели через IT-сферу. Студентом он предполагал, что потом можно будет уйти в создание программного обеспечения.
Спортивная карьера Петра Гуменника
Сезон 2018–2019 Петр начал с Гран-при среди юниоров и в финале завоевал серебро. Далее были соревнования на первенстве России среди юниоров, где он взял серебро, чемпионат мира среди юниоров, в новом сезоне — снова Гран-при среди юниоров. На этот раз в финале он занял пятое место, но впервые сделал попытку четверного лутца.
Далее был взрослый чемпионат России, где Гуменник был седьмым, и первенство России среди юниоров — участие принесло серебро.
На чемпионате мира среди юниоров Петр получил бронзовую медаль. Тогда Гуменник впервые исполнил по-взрослому сложную программу, которая включала в себя двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутц и тройной риттбергер.
В мае 2020 года Петр попал в расширенный список фигуристов, которые должны представлять Россию на международных соревнованиях.
В том же году спортсмен получил травму за несколько дней до чемпионата России — у Гуменника заболела спина. В тот момент по всей стране объявили локдаун, из-за чего попасть на МРТ стало проблематичным. На соревнования в Челябинск Петр поехал на обезболивающих, так же выступал. Программа получилась неидеальной, и он занял седьмое место.
Уже после соревнований врачам стало ясно: у него синдром Осгуда-Шляттера, который у фигуристов-юношей встречается крайне часто. Это воспаление коленного сустава в месте крепления сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Состояние ухудшается из-за постоянной нагрузки и тренировок.
Очень обидно: он ведь был прекрасно готов, на тренировках вся программа получалась! Случись эта травма хотя бы за две недели — и мы бы успели все выяснить и принять меры.
Олег Гуменник
отец спортсмена
Сезон завершился на финале Кубка России. В сезоне 2021-2022 Петр победил на международном турнире по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена» в Нур-Султане. Там он обошел Марка Кондратюка и Андрея Мозалева.
В 2022–2023 году Гуменник снялся с соревнований в Петербурге по состоянию здоровья. На Гран-при России занял третье место — после Кондратюка и Алексея Ерохова.
В этом же сезоне на чемпионате России Гуменник показал себя и во многом определил победу группы Плющенко. Несмотря на высокие баллы, по правилам соревнований Петр занял второе место, уступив первое Евгению Семененко — главному сопернику.
После этого Петр стал обладателем бронзы на Гран-при России на третьем этапе, золота — на пятом. На чемпионате России в следующем году занял третье место. В сезоне 2024–2025 главным достижением стала четвертая ступень, первая — в финале Гран-при России.
В сезоне 2025-2026 Гуменник одержал победу на Олимпийской квалифицированном турнире в Пекине. Это и обеспечило участие в ОИ в Милане. Кроме того, в декабре 2025 года Гуменник впервые стал чемпионом России по одиночному катанию. До Олимпиады успел обновить российский рекорд короткой программы, набрав 109,05 балла.
«Для меня это долгожданная золотая медаль. Долго к ней шел, подбирался с разных сторон. Сейчас невероятно приятно получить этот титул. С этого момента начинается подготовка к Олимпийским играм», — сообщил спортсмен.
Сегодня Петр — мастер спорта России международного класса.
Почему Гуменнику запретили выступать под Rammstein
На соревнованиях 2023 года Петр подготовил короткую программу под композицию Sonne немецкой металл-группы Rammstein. Фигурист должен был показать новую постановку на прокатах сборной России в Москве, но трек забраковали как непатриотичный.
На контрольных прокатах Петр выступил с прошлогодней короткой программой под Dawn of Faith группы Eternal Eclipse. Но выход из положения все же нашли — заменили оригинал на русский кавер.
Тренер Вероника Дайнеко говорила, что за день до проката к ней подошла главный тренер группы Тамара Москвина и показала письмо от министра спорта Олега Матыцина, «смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично, плохо и тому подобное. С просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение».
«Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим», — вспоминала Дайнеко.
В Федерации фигурного катания России и Министерстве спорта заявили, что не запрещали фигуристу выступать под песню немецкой группы. Однако в ведомствах отметили, что нужно более ответственно подходить к выбору музыки.
Личная жизнь Петра Гуменника
Пока Гуменник не показывает публике своих отношений. Его подозревали в романе с Елизаветой Туктамышевой, но оба одиночника все отрицали.
«Тренировки — первый приоритет. Я хожу, тренируюсь, сколько мне надо, на соревнования езжу. И сколько времени у меня остается? Я учусь», — рассказал сам Гуменник.
Петр Гуменник на Олимпиаде-2026 в Милане
В ноябре 2025 года стало известно, что Гуменника допустили до Олимпийских игр — 2026 в Италии в нейтральном статусе. Среди женщин на турнир поехала Аделия Петросян — также в нейтральном статусе. В начале декабря Петр принял приглашение Международного олимпийского комитета.
За несколько дней перед первым выступлением фигуристу запретили выступать с композицией для короткой программы из-за авторских прав — спортсмен планировал танцевать под музыку из фильма «Парфюмер». В итоге он вышел на лед под Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна. Также фигурист пытался получить права на музыку группы Rammstein, но не успел.
По итогам короткой программы Петр набрал 86,72 балла и занял 12-е место. У спортсмена получились четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель, но не без помарок.
Гуменник рассказал, что это произошло из-за того, что во время выступления у него лопнул шнурок.
«Видимо, не выдержал такого напряжения. Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает», — рассказал Петр.
Произвольную команду Гуменник откатал идеально, но получил 184,49 балла. Он показал четверной флип, четверной лутц и четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, секвенцию, включающую четверной сальхов и два двойных акселя, сольный тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.
В России и за рубежом выступление Петра оценили очень высоко и предположили, что оценки ему занизили, так как фигурист представлял Россию. Золото досталось казахстанскому спортсмену Михаилу Шайдорову, серебро и бронзу взяли спортсмены из Японии.