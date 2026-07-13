Сегодня 16:27 От сантехника до короля UFC. Почему возвращение Макгрегора может быть прощальным Боец смешанных единоборств Фролов: Макгрегор внес огромный вклад в развитие ММА Фото: Louis Grasse / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Самый эпатажный боец в истории UFC Конор Макгрегор отметит 38-летие — возраст, когда для большинства бойцов смешанных единоборств наступает «эпоха заката». Его долгожданное возвращение на ринг омрачилось поражением от Макса Холлоуэя в первом же раунде. Станет ли этот бой прощальным для спортсмена и какое будущее его ждет — разбирался 360.ru.

Совмещал футбол и бокс Макгрегор родился 14 июля 1988 года в ирландском районе Крамлин. В детстве он грезил футболом и даже выступал за юношескую команду «Лудерс Селтик», однако в 12 лет родители отдали его на бокс. Изначально единоборства стали для него инструментом защиты. Макгрегор пришел в зал, чтобы дать отпор уличным хулиганам. При этом футбол он не забросил: какое-то время парень успевал совмещать тренировки на поле и ринге. В 18 лет семья Макгрегора перебралась в пригород Дублина — Лукан. Там парень начал искать себя. Было много вариантов, и Конор не понимал, куда двигаться дальше. Спортивный путь показался ему логичным, но не хватало решимости. В итоге устроился работать сантехником. Судьбоносной оказалась встреча с бойцом UFC Томом Иганом. Тот начал заниматься с Макгрегором, стал его верным другом и проводником в мир ММА. Ирландец увидел в смешанных единоборствах реальный шанс выбраться из бедности, поэтому перестал заниматься сантехникой и приступил к тренировкам. В зале Конор делал упор на борьбу в партере, ведь ударную технику он отточил еще за годы бокса.

Фото: IMAGO/Tom Hogan - Hoganphotos.co / www.globallookpress.com

Путь в профессионалы Любительский дебют Макгрегора состоялся в феврале 2007 года на турнире Irish Ring of Truth, где он уже в первом раунде разобрался с Кираном Кэмпбеллом. Промоушен Irish Cage of Truth мгновенно заприметил парня — пока без эпатажного имиджа, но с горящими глазами и готовностью биться до конца. Цепкость и голод до побед читались в нем безошибочно. Решающую роль сыграла встреча с тренером Джоном Каваной из Straight Blast Gym. Наставник сразу разглядел в парне редкий дар и настаивал на переходе в профессионалы. Сам Макгрегор горел этой идеей, но внутренне робел: срок его занятий ММА был еще слишком мал, и он хотел побыть в любителях.

Звездный час в UFC В итоге 8 марта 2008 года Конор подписал контракт с Irish Cage of Truth и в первом же бою нокаутировал соотечественника Гэри Морриса. Однако старт в профи оказался тернистым: за два года он потерпел два поражения: в 2008-м — от литовца Артемия Ситникова, а в 2010-м — от ирландца Джозефа Даффи. Эти неудачи стали для Макгрегора и его тренера сигналом, что требуется серьезная работа над мастерством. К 2011 году за плечами Конора было шесть боев — четыре победы и два поражения. Он уже выходил за пределы Cage of Truth, постепенно набирая ход. Однако настоящий прорыв случился в английском промоушене Cage Warriors. Дебютировав там в полулегком весе, 2 июня 2012 года он взял титул, победив англичанина Дэйва Хилла, а следом завоевал и пояс в легкой категории, одолев словака Ивана Бухингера.

Фото: SMG / www.globallookpress.com

В ММА зажглась звезда Уже тогда Макгрегор начал выделяться не только техникой, но и сценическим поведением — фирменной походкой, эпатажем, умением приковывать внимание. Стало ясно: в ММА зажглась звезда, способная приносить серьезные деньги любому промоушену. За океаном это оценили быстро — в феврале 2013 года UFC официально объявил о подписании контракта с ирландцем на несколько боев. Дебют в UFC состоялся 6 апреля 2013 года на турнире UFC on Fuel в Швеции: Конор техническим нокаутом разобрался с американцем Маркусом Бримейджем, получив награду в номинации «Лучший нокаут вечера». Второй выход в октагон также принес победу — над американцем Максом Холлоуэем, однако травма крестообразной связки надолго вывела ирландца из строя: восстановление заняло почти год. Возвращение в 2014 году вышло громким: с тех пор Макгрегор практически каждый свой бой неизменно забирал бонус за «Выступление вечера», а соперники один за другим падали от его нокаутов, включая Дастина Порье. В июле 2015-го он боролся с Чедом Мендесом за титул временного чемпиона в полулегком весе и завершил бой техническим нокаутом во втором раунде. А в декабре того же года всего за 13 секунд отправил в нокаут Жозе Алду. Мировая слава и контракты росли как на дрожжах. В 2016 году Конор поднялся в полусредний вес, где его ждала дилогия с Нейтом Диасом. Серия из 15 побед прервалась в марте: Диас заставил ирландца сдаться удушающим во втором раунде, что стало огромной неожиданностью для фанатов. Однако реванш не заставил себя ждать: в августе на UFC 202 Макгрегор взял верх раздельным решением судей.

Фото: JOEL MARKLUND / www.globallookpress.com

Бой с Хабибом Нурмагомедовым Затем карьера спортсмена ненадолго прервалась. Он провел боксерский поединок с Флойдом Мэйвезером — младшим, который закончился нокаутом в десятом раунде. Ирландец жаждал нового испытания, и оно нашлось в лице Хабиба Нурмагомедова. Их противостояние с каждым днем накалялось. Изначально бойцы демонстрировали взаимное уважение, но по мере приближения 6 октября 2018 года градус напряжения возрастал. Конфликт выплеснулся далеко за пределы ринга. Еще в 2016-м бойцы сцепились на взвешивании. Потом Конор в отместку за стычку команды Хабиба со своим спарринг-партнером атаковал автобус с участниками турнира UFC — друзьями Нурмагомедова. Далее последовали скандальные пресс-конференции, поток треш-тока и выпады в адрес религиозных взглядов дагестанца. Сам бой завершился победой Хабиба удушающим в четвертом раунде, после чего россиянин перелез через сетку и набросился на тренера Макгрегора. По слухам, оба заработали по 80 миллионов долларов — вероятно, игра стоила свеч.

Фото: Marcel Thomas / www.globallookpress.com

Долгожданное возвращение Потеряв пояс, Макгрегор объявил о завершении карьеры, но уже в конце 2019 года передумал. В январе 2020-го он техническим нокаутом расправился с Дональдом Серроне на 40-й секунде первого раунда. Однако в 2021-м последовала дилогия с Дастином Порье: ирландец уступил в обоих боях, причем во втором сломал ногу и надолго выбыл. Почти два года Конор не выходил в октагон, но обещал вернуться в 2024-м. Далее последовали череда скандалов и постоянные обещания Макгрегора вернуться. В какой-то момент фанаты даже перестали верить спортсмену. Однако летом 2026-го Макгрегор наконец возвращается домой — в октагон UFC. С его последнего боя к этому моменту прошло пять лет. Поединок предстоял с американцем Максом Холлоуэем, которого боец победил в августе 2013 года. В медийной сфере возвращение Макгрегора выглядело безупречно: ирландец вновь захватил инфополе. Пресс-конференция перед турниром вошла в тройку самых просматриваемых в истории — пиковая аудитория достигла 233 тысяч зрителей. Поединок завершился победой американца техническим нокаутом в первом же раунде. В самом начале после удара Макгрегор неудачно наступил на ногу и повредил ее. Спортсмен пытался сопротивляться, но рефери вынужден был остановить бой.

Фото: Marcel Thomas / www.globallookpress.com