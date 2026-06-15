Апсет года или последний танец? Как Гейджи удалось сломать Топурию
Эксперт Прокофьев: Топурии нужно вернуться в полулегкий вес
На территории Белого дома в США прошел турнир UFC White House — Freedom 250, который уже называют одним из самых громких событий во всей истории смешанных единоборств. В титульном поединке в легком весе сошлись действующий чемпион Илия Топурия и обладатель временного пояса Джастин Гейджи. Исход вечера стал шоком для бойцовского сообщества: ветеран ММА Гейджи лихо расправился с противником, и поединок остановили после четвертого раунда. Подробности — в материале 360.ru.
Технический нокаут
До минувшего вечера казалось, что 29-летний Топурия еще долго будет оставаться на вершине: испано-грузинский боец демонстрировал впечатляющую мощь и технику и неоднократно одерживал победу над соперниками. Болельщики были уверены, что так произойдет и на этот раз.
Но план против 37-летнего Гейджи дал трещину. Американец победил техническим нокаутом, а поединок остановили из-за травм Илии. Сразу после боя Топурия отправился в медицинское учреждение, сообщил MMA Fighting. По предварительной информации, у него перелом глазницы.
Мы буквально заставили его покинуть октагон еще до того, как была поднята рука, и отправили в больницу.
Дэйна Уайт
глава UFC
Реакция сообщества
Триумф Гейджи уже окрестили апсетом года, а сам турнир — историческим. Социальные сети взорвались обсуждениями. Одним из первых на событие отреагировал армянский боец Арман Царукян, у которого давно установились не самые лучшие отношения с Илией. Он не упустил возможности уколоть противника.
«Илия „Я сдаюсь“ Топурия», — написал Царукян, добавив многозначительную реакцию facepalm в виде приложенной к лицу руки.
Еще лаконичнее оказалась первая реакция Конора Макгрегора. Впрочем, ирландец выдал эмоцию, которую в тот вечер прочувствовал едва ли не каждый болельщик, смотревший поединок. «О да!» — высказался он.
Немногим позже, когда первые впечатления улеглись, Конор дополнил собственное заявление. В нем спортсмен поддержал проигравшего.
Он сам сдался. Грустно это видеть. Но он все же заработал уважение, пусть и с осадком. После этого избиения он станет только сильнее.
Конор Макгрегор
Ставка, которую Топурия проиграл
Мастер спорта по тайскому боксу, чемпионка Европы — 2022 Виктория Кувикина в беседе с 360.ru назвала прошедший бой главным событием года. Она отметила, что многие в сообществе были уверены в иных результатах встречи.
«Все ставили на Топурию, все думали, что выиграет он. Первые два раунда Гейджи пропускал. Плюс Гейджи 37 лет, а Топурия молодой», — сказала эксперт.
По словам Кувикиной, Илия рискнул и допустил одну главную ошибку, стоившую ему титула. Вероятно, спортсмен не смог верно оценить собственные силы.
Самая главная его ошибка — в том, что он все поставил на кон и решил, так сказать, зарубиться. А вес был другой, поэтому он и устал. Он поднялся в легкую весовую категорию.
Виктория Кувикина
Деньги Гейджи и дальнейший путь Топурии
Крестный отец российского поп-ММА Алексей Прокофьев в беседе с 360.ru призвал обратить внимание не только на сам бой, но и на отличительные особенности личности победителя. По его словам, победа Гейджи — это не случайность, а закономерность, вытекающая из его бойцовского кода.
Гейджи — уникальный боец. Это боец, который за все свои бои в UFC получил бонусы. То есть он идет и дерется. И у него еще есть „держак“. Может быть, это его последнее танго, которое он хорошо станцевал.
Алексей Прокофьев
Прокофьев пояснил: противостоять Царукяну или Исламу Махачеву, если тот вернется в легкий вес, Джастин вряд ли сможет. С Топурией же он сумел перетерпеть.
Собеседник 360.ru также раскрыл финансовую подоплеку вечера, озвучив цифры, которые делают образ Гейджи еще более легендарным.
«Они получили по 450 тысяч долларов бонусом, а Гейджи получил еще 425 тысяч за лучшее выступление. То есть в совокупности он получил почти 900 тысяч долларов только бонусом, потому что показал: он крутой», — отметил эксперт.
Прокофьев добавил, что Топурии, который сейчас переживает тяжелейшее в карьере поражение, нужно уходить обратно в ту весовую категорию, в которой он выступал раньше.
«Он маленький, это было видно невооруженным взглядом. Ему нужно выступать в весовой категории, где он выступал до этого и разбивал всех», — выразил уверенность крестный отец российского поп-ММА.
Состоявшийся турнир Прокофьев назвал действительно историческим: впервые бой проводился в Белом доме, сопровождался особенной атмосферой и живой музыкой.
«Я думаю, что это один из лучших турниров, которые я смотрел», — заключил собеседник 360.ru.