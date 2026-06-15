Сегодня 20:16 Апсет года или последний танец? Как Гейджи удалось сломать Топурию Эксперт Прокофьев: Топурии нужно вернуться в полулегкий вес 0 0 0 Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Белый дом в США

UFC

На территории Белого дома в США прошел турнир UFC White House — Freedom 250, который уже называют одним из самых громких событий во всей истории смешанных единоборств. В титульном поединке в легком весе сошлись действующий чемпион Илия Топурия и обладатель временного пояса Джастин Гейджи. Исход вечера стал шоком для бойцовского сообщества: ветеран ММА Гейджи лихо расправился с противником, и поединок остановили после четвертого раунда. Подробности — в материале 360.ru.

Технический нокаут До минувшего вечера казалось, что 29-летний Топурия еще долго будет оставаться на вершине: испано-грузинский боец демонстрировал впечатляющую мощь и технику и неоднократно одерживал победу над соперниками. Болельщики были уверены, что так произойдет и на этот раз. Но план против 37-летнего Гейджи дал трещину. Американец победил техническим нокаутом, а поединок остановили из-за травм Илии. Сразу после боя Топурия отправился в медицинское учреждение, сообщил MMA Fighting. По предварительной информации, у него перелом глазницы.

Мы буквально заставили его покинуть октагон еще до того, как была поднята рука, и отправили в больницу. Дэйна Уайт глава UFC

Реакция сообщества Триумф Гейджи уже окрестили апсетом года, а сам турнир — историческим. Социальные сети взорвались обсуждениями. Одним из первых на событие отреагировал армянский боец Арман Царукян, у которого давно установились не самые лучшие отношения с Илией. Он не упустил возможности уколоть противника.

Фото: Saul Loeb - Pool via CNP / www.globallookpress.com

«Илия „Я сдаюсь“ Топурия», — написал Царукян, добавив многозначительную реакцию facepalm в виде приложенной к лицу руки. Еще лаконичнее оказалась первая реакция Конора Макгрегора. Впрочем, ирландец выдал эмоцию, которую в тот вечер прочувствовал едва ли не каждый болельщик, смотревший поединок. «О да!» — высказался он. Немногим позже, когда первые впечатления улеглись, Конор дополнил собственное заявление. В нем спортсмен поддержал проигравшего.

Он сам сдался. Грустно это видеть. Но он все же заработал уважение, пусть и с осадком. После этого избиения он станет только сильнее. Конор Макгрегор

Ставка, которую Топурия проиграл Мастер спорта по тайскому боксу, чемпионка Европы — 2022 Виктория Кувикина в беседе с 360.ru назвала прошедший бой главным событием года. Она отметила, что многие в сообществе были уверены в иных результатах встречи. «Все ставили на Топурию, все думали, что выиграет он. Первые два раунда Гейджи пропускал. Плюс Гейджи 37 лет, а Топурия молодой», — сказала эксперт.

Фото: Jacquelyn Martin - Pool via CNP / www.globallookpress.com

По словам Кувикиной, Илия рискнул и допустил одну главную ошибку, стоившую ему титула. Вероятно, спортсмен не смог верно оценить собственные силы.

Самая главная его ошибка — в том, что он все поставил на кон и решил, так сказать, зарубиться. А вес был другой, поэтому он и устал. Он поднялся в легкую весовую категорию. Виктория Кувикина

Деньги Гейджи и дальнейший путь Топурии Крестный отец российского поп-ММА Алексей Прокофьев в беседе с 360.ru призвал обратить внимание не только на сам бой, но и на отличительные особенности личности победителя. По его словам, победа Гейджи — это не случайность, а закономерность, вытекающая из его бойцовского кода.

Гейджи — уникальный боец. Это боец, который за все свои бои в UFC получил бонусы. То есть он идет и дерется. И у него еще есть „держак“. Может быть, это его последнее танго, которое он хорошо станцевал. Алексей Прокофьев

Прокофьев пояснил: противостоять Царукяну или Исламу Махачеву, если тот вернется в легкий вес, Джастин вряд ли сможет. С Топурией же он сумел перетерпеть. Собеседник 360.ru также раскрыл финансовую подоплеку вечера, озвучив цифры, которые делают образ Гейджи еще более легендарным. «Они получили по 450 тысяч долларов бонусом, а Гейджи получил еще 425 тысяч за лучшее выступление. То есть в совокупности он получил почти 900 тысяч долларов только бонусом, потому что показал: он крутой», — отметил эксперт.

Фото: Alex Brandon - Pool via CNP / www.globallookpress.com

Прокофьев добавил, что Топурии, который сейчас переживает тяжелейшее в карьере поражение, нужно уходить обратно в ту весовую категорию, в которой он выступал раньше. «Он маленький, это было видно невооруженным взглядом. Ему нужно выступать в весовой категории, где он выступал до этого и разбивал всех», — выразил уверенность крестный отец российского поп-ММА. Состоявшийся турнир Прокофьев назвал действительно историческим: впервые бой проводился в Белом доме, сопровождался особенной атмосферой и живой музыкой. «Я думаю, что это один из лучших турниров, которые я смотрел», — заключил собеседник 360.ru.