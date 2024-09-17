Сегодня 14:28 Олимпийские бесы. Международные спортивные чиновники запретили крестное знамение Публицист Белов: олимпийские бесы запретили крестное знамение 0 0 0 Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Скажем честно: когда все наши СМИ убеждали нас, что недавно прошедшая в Париже летняя Олимпиада превратилась в праздник сатанизма и откровенного богоборчества, большинство из нас восприняли это как своеобразный кликбейт — яркое, броское заявление, в котором больше пропаганды, чем правды.

Даже когда нам показали открытие, где прямо и в максимально вульгарной форме пародировали Тайную вечерю, когда на протяжении всех Игр соревнования сотрясали скандалы с трансгендерами, лупившими по лицу женщин как якобы равных себе. И даже после того, как официальное закрытие сопровождалось постером с изображением светящейся фигуры, падающей с неба, — прямая аллюзия на Люцифера: «Как упал ты с неба, сын зари, ясная звездочка, ты разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих престол мой и сяду на горе в сонме богов… Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему», — книга Исаии, глава 14-я, стих 12-14, Даже тогда многие продолжали думать, что все это не более чем традиционный для французов эпатаж и стремление хайпануть на шок-контенте.

Фото: Gao Jing/XinHua / Global Look Press

Признаюсь, я и сам не придавал этому большого значения. Возможно, в силу того, что давно уже махнул рукой на современное европейское общество — глубоко и, похоже, неизлечимо больное на голову. Но, увы, все оказалось куда хуже. И сатанинский перфоманс, который мы имели неудовольствие наблюдать, был лишь отражением курса на борьбу с христианством, сознательно избранного международными спортивными чиновниками.

Никак иначе я не могу объяснить новость о том, что Международная федерация дзюдо дисквалифицировала сербского дзюдоиста Неманью Майдова сроком на пять месяцев за «демонстрацию религиозного жеста во время Олимпийских игр в Париже»: перед выходом на татами серб перекрестился. «Пятнадцать дней назад я получил уведомление от Всемирной федерации дзюдо об отстранении на пять месяцев за нарушение религиозных кодексов. Точнее, за то, что я перекрестился во время выхода на схватку на Олимпийских играх. Мне запрещено участвовать во всех турнирах, сборах и тренировках. Конечно, в речи в свою защиту я не хотел извиняться за крещение. Я никогда не буду делать этого. Господь дал мне все, для меня он номер один. Это не изменится ни при каких обстоятельства. Мне жаль, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, пал до таких вещей», — написал Майдов в одной из социальных сетей.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что любопытно, очень сложно предположить, какие именно «кодексы» нарушил православный сербский спортсмен — может, оскорбил чьи-то религиозные чувства? Если его наказали за случай, произошедший в первом круге олимпийского турнира перед схваткой… с греком Теодорасом Целидисом, то тот тоже православный. Согласитесь, в связи с произошедшим как-то совсем по-иному начинаешь воспринимать сообщения о том, что во Франции закрывают «за нерентабельность» (!!!) и даже попросту сносят христианские храмы, в Британии в главном кафедральном соборе устраивают рейв-пати (ну, или как там это сейчас называется?), в Германии люди начали массово отказываться от веры, чтобы не платить церковный налог, а в США адептов культа Сатаны привлекают к образовательным программа в школах и университетах.

Вам все еще кажется, что это просто такая «игра»? Боюсь вас огорчить.

Даже если вы не числите себя религиозным человеком, просто вспомните знаменитые слова немецкого пастора Мартина Нимеллера, который «промолчал, когда нацисты пришли за коммунистами». Кто бы вы ни были — вы следующий!