Сегодня 14:07 Дьявольская Олимпиада: смотря ее с широко закрытыми глазами Писатель Беседин: Игры в Париже показали, куда идет олимпийское движение 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Спорт

Олимпиада в Париже — 2024

Что такое Олимпийские игры изначально? Это спортивные соревнования. И в древности, когда они начинались, войны останавливались. В этом предназначение и, соответственно, высший смысл Олимпиады. Так даже было когда-то.

А что мы увидели в Париже? Войны не остановились. Люди продолжили убивать и уничтожать друг друга. Но ведь и спортивная составляющая ушла куда-то далеко, на двадцать седьмой план. Я, на самом деле, сейчас не о России, где людям на Олимпиаду было откровенно плевать (разве что мемов подсобрали), а в целом. В международном контексте, так сказать.

Хочется, конечно, возопить: все пропало! Спорт умер! Олимпиада — позорище! Собственно, многие у нас в России так и делают. Получается, если честно, не слишком убедительно. Гораздо интереснее и правильнее понять, что на самом деле происходит в олимпийском движении. И, простите за тавтологию, куда движется спорт?

А он окончательно стал инструментом войны. Когда-то Диего Марадона после футбольного матча Англия — Аргентина очень хорошо сказал об этом. Олимпийское же движение тут — законодатель мод. То, что было устроено по отношению к России после 2014 года и триумфа российских спортсменов в Сочи, — это, безусловно, насколько агрессивная, настолько и позорная кампания. Заказная, ясное дело. Постыдная. Однако и сам спорт в целом, и олимпийский спорт в частности подвергается фундаментальным изменениям. Он катастрофически подвержен влиянию извне.

Лучше всего это видно на примере Игр с новой идентичностью. Когда-то ли мужчина, то ли женщина бьет женщин под заявления, что нет реальных механизмов контроля за полом участника. Подобное превращает спортивные соревнования в абсурд, в насмешку над здравым смыслом.

И тут мы переходим к главному. Ведь кто или что есть дьявол? Не спешите отвечать. И не спешите считать меня сумасшедшим. Так вот, дьявол, если вдуматься, — это самый великий насмешник, сила, обесценивающая все и вся, превращающая божественный порядок в хаос, в кашу.

Фото: Panoramic / Global Look Press

Поэтому, к слову, на сатанинских действах так любят практиковать оргии. Дьявол — это извращение. Не только и не столько половое, сколько смысловое. Что мы, собственно, и увидели в Париже. Открытие Олимпиады по своей стилистике весьма и весьма напоминало легендарный званый вечер в замке Ротшильдов (который то ли проходил, то ли не проходил в реальности). Меж тем именно к нему апеллировал в своей культовой ленте «С широко закрытыми глазами» великий режиссер Стэнли Кубрик. Этот фильм я детально разбирал в своих видеообзорах и рецензиях (обязательно к просмотру и прочтению для каждого думающего человека).

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jo Klein.jpg / Global Look Press

Понятно, что там оргии, понятно, что там сатанисты с их чтением «Отче наш» наоборот, но это все на поверхности. Вообще лента Кубрика — это монументальное зашифрованное послание о том, на чем построена власть сильных мира сего и что их объединяет. Но я сейчас выделю два момента, касающихся Олимпиады. Во-первых, условные сектанты — они же deepstate — из ленты Кубрика, участники оргии, ждут прихода антихриста, ждут наступления нового мира. Поэтому события в фильме и происходят накануне рождества, но не Рождества Христова, а рождения антихриста, что и подчеркивается извращенной стилистикой атмосферы «праздника».

Во-вторых, конкретно декларируется условие о том, что для того, чтобы примкнуть к миру успешных, необходимо отдать в рабство своего ребенка. Что, собственно, и делают в конце ленты Билл и Элис Харфорды, которых играют Том Круз и Николь Кидман. Понятно, что Кубрик показывает это не прямо, а полунамеком.

Фото: Panoramic / Global Look Press

Такая акцентированная «мораль» и была показана миру на открытии и закрытии Олимпиады. Неслучайно ее эстетика и стилистика были реализованы в духе ленты «С широко закрытыми глазами». И я уж совсем не удивился, когда на закрытии появился Том Круз. Да, он больше изображал из себя супергероя (в стиле его франшизы «Миссия невыполнима»), нежели доктора Билла из ленты Кубрика, однако намек думающим и знающим людям понятен. Случайности вовсе не случайны. Олимпиада в Париже, несомненно, оказалась полезна. Она продемонстрировала нам, к чему все пришло. Спорт тут, конечно, мало при чем, а вот политики и внятной конспирологии предостаточно. И смыслы считываются четко, без особой вариации трактовок. В общем, такие они, предварительные итоги перед концом света.