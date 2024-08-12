ОИ-2028 могут пройти без бокса. Угроза исключения реальна?
Журналист Ходоровский объяснил реальность угрозы исключения бокса из ОИ
Бокс могут убрать из программы Олимпийских игр. На перспективу этого намекнул президент МОК Томах Бах. О том, насколько реален этот сценарий, в беседе с 360.ru оценил спортивный журналист Борис Ходоровский
«Пока об этом говорить преждевременно, потому что Томас Бах, объявивший, к слову, что уходит с поста президента МОК, указал на то, что если такое решение и будет принято, то в середине следующего года, а также подчеркнул, что национальные организации должны объединиться для проведения международных соревнований по боксу», — отметил специалист.
По словам журналиста, рассматривая судьбу бокса в контексте ОИ, нужно учитывать, что между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, продолжается открытый конфликт, который уже вступил в такую стадию, что примирение сторон, скорее, невозможно.
И дело даже не в том, что золотые медали в Париже завоевали боксерши, которых в прошлом году по решению IBA отстранили от участия в чемпионате мира из-за якобы проваленного гендерного теста.
Борис Ходоровский
По его мнению, в этой ситуации IBA в целом выбрала не лучшую тактику. Дело в том, что эти скандальные спортсменки из Тайваня и Алжира совершенно спокойно участвовали в чемпионатах мира, в ОИ-2020 в Токио, напомнил он, как вдруг их отстранили. Причем неопровержимых доказательств того, что у них провален гендерный тест, нет.
«Когда в свое время такая ситуация сложилась в легкой атлетике, то президент World Athletics Себастьян Коу предпринял грамотные шаги: был обозначен уровень тестостерона, при превышении которого спортсменку не допускали к соревнованиям. Даже когда это решение оспорила одна малоизвестная бегунья из Индии, тоже был найден выход. И этот уровень определили для средних дистанций», — пояснил собеседник 360.ru.
Но в случае бокса, подчеркнул он, никаких подобных шагов сделано не было. В итоге разразился большой скандал, который разделил мир на два лагеря.
«Но дело не только в скандальных боксершах, которые взяли золото в Париже. Конфликт возник намного раньше, когда МОК указал IBA на коррумпированность и другие грехи. После этого был проведен ребрендинг, федерацию возглавил Кремлев, он погасил долги, был принят новый устав, увеличили количество весовых категорий», — перечислил он.
Однако у МОК все равно были претензии, которые обострились после выборов главы IBA. В итоге комитет отстранил организацию от проведения боксерского турнира в Париже.
И получилась патовая ситуация. А разговоры о том, что бокс надо убрать из программы ОИ, возникли уже давно. Все дело в том, что, кроме любительского, есть и профессиональный бокс, и если во всех других видах спорта профессионалы спокойно участвуют, то в боксе этого нет, потому что правила очень разные у профессионального и любительского бокса.
Борис Ходоровский
«Поэтому сильнейшие боксеры мира не участвуют в ОИ. А зачем на ОИ спорт, в котором не участвует сильнейший? Такова логика МОК. К тому же программа ОИ настолько раздута, что из нее что-то надо убирать», — заметил специалист.
Из-за этого периодически возникают самые разные варианты, поэтому, подчеркнул Ходоровский, угроза исключения бокса из программы ОИ вполне реальна.