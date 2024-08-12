Сегодня 18:01 ОИ-2028 могут пройти без бокса. Угроза исключения реальна? Журналист Ходоровский объяснил реальность угрозы исключения бокса из ОИ 0 0 0 Фото: HIROAKI FINITO YAMAGUCHI / Global Look Press Спорт

Бокс

Международный олимпийский комитет

Бокс могут убрать из программы Олимпийских игр. На перспективу этого намекнул президент МОК Томах Бах. О том, насколько реален этот сценарий, в беседе с 360.ru оценил спортивный журналист Борис Ходоровский

«Пока об этом говорить преждевременно, потому что Томас Бах, объявивший, к слову, что уходит с поста президента МОК, указал на то, что если такое решение и будет принято, то в середине следующего года, а также подчеркнул, что национальные организации должны объединиться для проведения международных соревнований по боксу», — отметил специалист.

Фото: Li Ming / Global Look Press

По словам журналиста, рассматривая судьбу бокса в контексте ОИ, нужно учитывать, что между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, продолжается открытый конфликт, который уже вступил в такую стадию, что примирение сторон, скорее, невозможно.

И дело даже не в том, что золотые медали в Париже завоевали боксерши, которых в прошлом году по решению IBA отстранили от участия в чемпионате мира из-за якобы проваленного гендерного теста. Борис Ходоровский

По его мнению, в этой ситуации IBA в целом выбрала не лучшую тактику. Дело в том, что эти скандальные спортсменки из Тайваня и Алжира совершенно спокойно участвовали в чемпионатах мира, в ОИ-2020 в Токио, напомнил он, как вдруг их отстранили. Причем неопровержимых доказательств того, что у них провален гендерный тест, нет. «Когда в свое время такая ситуация сложилась в легкой атлетике, то президент World Athletics Себастьян Коу предпринял грамотные шаги: был обозначен уровень тестостерона, при превышении которого спортсменку не допускали к соревнованиям. Даже когда это решение оспорила одна малоизвестная бегунья из Индии, тоже был найден выход. И этот уровень определили для средних дистанций», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Marcus Brandt / Global Look Press

Но в случае бокса, подчеркнул он, никаких подобных шагов сделано не было. В итоге разразился большой скандал, который разделил мир на два лагеря. «Но дело не только в скандальных боксершах, которые взяли золото в Париже. Конфликт возник намного раньше, когда МОК указал IBA на коррумпированность и другие грехи. После этого был проведен ребрендинг, федерацию возглавил Кремлев, он погасил долги, был принят новый устав, увеличили количество весовых категорий», — перечислил он. Однако у МОК все равно были претензии, которые обострились после выборов главы IBA. В итоге комитет отстранил организацию от проведения боксерского турнира в Париже.

И получилась патовая ситуация. А разговоры о том, что бокс надо убрать из программы ОИ, возникли уже давно. Все дело в том, что, кроме любительского, есть и профессиональный бокс, и если во всех других видах спорта профессионалы спокойно участвуют, то в боксе этого нет, потому что правила очень разные у профессионального и любительского бокса. Борис Ходоровский

«Поэтому сильнейшие боксеры мира не участвуют в ОИ. А зачем на ОИ спорт, в котором не участвует сильнейший? Такова логика МОК. К тому же программа ОИ настолько раздута, что из нее что-то надо убирать», — заметил специалист. Из-за этого периодически возникают самые разные варианты, поэтому, подчеркнул Ходоровский, угроза исключения бокса из программы ОИ вполне реальна.