«Мотивации нет никакой». Волейболистка рассказала, как пережила недопуск на Паралимпиаду

Паралимпийские игры считались целью номер один и давали российским спортсменам мотивацию усиленно заниматься. Заслуженный мастер спорта по волейболу сидя, чемпионка мира 2018 года, трехкратная чемпионка Европы Елизавета Кусман сообщила ведущему 360.ru Антону Шестакову, что невозможность поехать в Париж расстроила атлетов, но не сломила.

Главный стимул

«Как не сломаться? Это трудно. Потому что я должна быть на трех Паралимпийских играх, была только на одних — в Токио. Потому что в 2016 году произошел скандал из-за допинга, соответственно, мы не попали. А сейчас — понятно, что в Париж допустили только определенных участников», — сказала она.

Кусман объяснила, что хотя спортсмены с ограниченными возможностями могут участвовать во многих крупных соревнованиях, Паралимпиада имеет для них особое значение. Она назвала Игры главной целью тренировок.

«Мотивации нет никакой. То есть нет какой-то мотивации к Играм. <…> Мы тренируемся каждый день, и это просто тренировка. Все одно и то же. И как-то не чувствуется, что в этом какие-то Игры будут. А Игр не будет, только чемпионат России у нас проходит сейчас, а это, естественно, не такой накал, как на высших соревнованиях. Это сложно», — призналась собеседница 360.ru.

Другие соревнования

Кусман отметила, что спорт не ограничивается Паралимпиадой и жаль, что в России обделили вниманием другие турниры с участием особенных спортсменов. При этом олимпийцев гораздо чаще показывают по телевизору, о них больше говорят и чаще узнают.