«Мотивации нет никакой». Волейболистка рассказала, как пережила недопуск на Паралимпиаду
Кусман: недопуск на Паралимпийские игры лишил спортсменов из РФ мотивации
Паралимпийские игры считались целью номер один и давали российским спортсменам мотивацию усиленно заниматься. Заслуженный мастер спорта по волейболу сидя, чемпионка мира 2018 года, трехкратная чемпионка Европы Елизавета Кусман сообщила ведущему 360.ru Антону Шестакову, что невозможность поехать в Париж расстроила атлетов, но не сломила.
Главный стимул
«Как не сломаться? Это трудно. Потому что я должна быть на трех Паралимпийских играх, была только на одних — в Токио. Потому что в 2016 году произошел скандал из-за допинга, соответственно, мы не попали. А сейчас — понятно, что в Париж допустили только определенных участников», — сказала она.
Кусман объяснила, что хотя спортсмены с ограниченными возможностями могут участвовать во многих крупных соревнованиях, Паралимпиада имеет для них особое значение. Она назвала Игры главной целью тренировок.
«Мотивации нет никакой. То есть нет какой-то мотивации к Играм. <…> Мы тренируемся каждый день, и это просто тренировка. Все одно и то же. И как-то не чувствуется, что в этом какие-то Игры будут. А Игр не будет, только чемпионат России у нас проходит сейчас, а это, естественно, не такой накал, как на высших соревнованиях. Это сложно», — призналась собеседница 360.ru.
Другие соревнования
Кусман отметила, что спорт не ограничивается Паралимпиадой и жаль, что в России обделили вниманием другие турниры с участием особенных спортсменов. При этом олимпийцев гораздо чаще показывают по телевизору, о них больше говорят и чаще узнают.
С паралимпийцами начали показывать только Паралимпийские игры, и то не все. Я считаю, что это неправильно. Потому что есть такие соревнования, как чемпионат Европы, чемпионат мира. Многие виды спорта, у них так же чемпионат России проходит красочно
Елизавета Кусман
Заслуженный мастер спорта по волейболу сидя, чемпионка мира 2018 года, трехкратная чемпионка Европы
По ее словам, паралимпийцы проводят очень насыщенную жизнь. Она сам занимается волейболом 13 лет, путешествует, прыгает с парашютом, посещает концерты и встречается с парнем.
Невозможность поехать на Паралимпиаду расстроила ее, но не стала катастрофой.
«Я люблю свою жизнь. Я не могу сказать, что я не поехала в Париж, на этом жизнь моя остановилась. Конечно, возможно, это уже накопительное. То есть ты понимаешь, что уже не поехали в Рио-де-Жанейро. Сейчас уже на таком опыте. Тогда было невероятно грустно», — рассказала она.
Паралимпийские игры в Париже открылись 28 августа. Российских спортсменов допустили лишь в нейтральном статусе к индивидуальным программам.