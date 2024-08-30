Российский пловец завоевал первое золото на Паралимпиаде в Париже

Пловец Калина первым из россиян выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Париже

Пловец Андрей Калина первым из российских спортсменом выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Он выиграл в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

Калина преодолел дистанцию за одну минуту 9,02 секунды. На этих Играх 37-летний спортсмен, принесший России высшую награду, стал четырехкратным паралимпийским чемпионом.

Ранее другой российский пловец Кирилл Пульвер завоевал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем в кассе S5. По словам его тренера Вячеслава Ленского, спортсмен «бился как лев».

Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться рядом с Пульвером на пьедестале. Россиянин сделал совместную фотографию с победителем — итальянцем Франческо Боччардо.