Тренер Ленский: Пульвер в заплыве на 100 метров на Паралимпиаде бился как лев

Завоевавший серебро на Паралимпийских играх в Париже российский пловец Кирилл Пульвер бился как лев. Об этом 360.ru сказал его тренер Вячеслав Ленский.

«Проплыл хорошо, мы довольны. Это его второй международный старт в истории. Кирилл соревновался с опытными спортсменами. Тяжело смотреть это по телевизору, когда не можешь поправить что-то по технике. Но бился как лев, дальше еще есть шансы на медали, в частности, на 100 метров. Мы работаем на результат, а там уже как повезет», — сказал Ленский.

Пульвер выиграл награду на дистанции 200 м вольным стилем в классе S5.

Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа. Российские спортсмены принимают в них участие в нейтральном статусе, на церемонию открытия соревнований они не выходили.

Московскую область на соревнованиях представляют три атлета — Артем Исаев примет участие в заплывах среди спортсменов с ПОДА, Денис Гнездилов выступит в толкании ядра, а Дмитрий Боронин будет соревноваться среди слабовидящих пловцов.