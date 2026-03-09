«Мама, получилось!» Как Варвара Ворончихина вернула российский гимн на Паралимпиаду

На Паралимпиаде в Милане произошло событие, которого российские болельщики ждали восемь долгих лет: горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте и ворвалась в элиту мирового спорта. Ее победа стала не просто триумфом, а настоящим символом возвращения российского флага, веры в справедливость и гимна нашей страны, который прозвучал на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.

Ради мамы, дедушки и России Скорость и техника решили все: Варвара прошла дистанцию за минуту 15,60 секунды, почти на две секунды обойдя занявшую второе место француженку Орели Ришар. На третьей позиции оказалась шведка Эбба Орсйо. По словам Ворончихиной, желанная победа оказалась для нее самой неожиданностью. Об этом 23-летняя горнолыжница рассказала в беседе с журналистами. «Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках я не очень хорошо себя чувствовала. Было очень волнующе ждать», — привел ее слова ТАСС.

Фото: РИА «Новости»

Девушка дала волю эмоциям сразу после финиша. В прямом эфире телекамеры зафиксировали трогательный момент: спортсменка не сдержала слез и крикнула в объектив: «Мама, получилось!» Сражаясь за золотую медаль, Варвара думала не только о матери, но и еще об одном близком человеке. Как сообщило РИА «Новости», победу россиянка посвятила покойному дедушке.

Посвящаю эту медаль моему дедушке, Александру Ивановичу Малышеву. Он ушел год назад, к сожалению, не смог дождаться. Это должно было случиться раньше, но в Пекине нас выгнали.

Путь длиною в жизнь Варвара родилась 14 ноября 2002 года в Иркутской области. Она с рождения имеет инвалидность — будущая звезда спорта появилась на свет без части левой руки. Однако родители сделали все, чтобы девочка чувствовала себя уверенно, несмотря на особенность. По словам близких, у Ворончихиной не было проблем со сверстниками, она всегда легко заводила друзей и становилась лидером в любых компаниях. В шесть лет Варя впервые встала на лыжи. Ее тренером тогда стал наставник школы «Сибскана» Юрий Пешков. Уже в 14 лет талантливую горнолыжницу начали привлекать к сборам национальной сборной, а в 2016-м она перешла под крыло заслуженного тренера России Александра Назарова.

Фото: РИА «Новости»

Переехав в Москву, Ворончихина поступила в Российский университет спорта ГЦОЛИФК и долгое время совмещала учебу с тяжелыми тренировками. К своим 23 годам она стала двукратной чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира. Теперь ей покорилась и главная вершина — Паралимпиада. Помимо золотой медали, девушка завоевала бронзу в скоростном спуске, став первой медалисткой в составе россиян. Россияне на Паралимпиаде-2026 Особую значимость этой победе придал политический контекст. Впервые с 2014 года и после отстранения в Китае в 2022 году российские паралимпийцы выступают под национальным флагом и с гимном.

Фото: РИА «Новости»

Для Ворончихиной, которая пропустила Игры в Пхенчхане из-за возраста и не получила возможности показать себя в Пекине, этот момент стал кульминацией карьеры. «Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», — признавалась спортсменка. Помимо Варвары, в Играх-2026 участвуют еще пять россиян: Алексей Бугаев (горные лыжи), Иван Голубков (лыжные гонки), Анастасия Багиян (лыжные гонки), Дмитрий Фадеев (парасноуборд) и Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд). Всего на счету у россиян одно золото и две бронзы, одну из которых завоевал Алексей Бугаев в скоростном спуске.