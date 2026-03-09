Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина завоевала первое золото для России на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. Это первая награда высшей пробы для национальной команды на турнире.

Ворончихина выступила в классе LW 6/8-2 и пришла к финишу с результатом 1 минута 15,60 секунды.

Второй с отставанием 1,96 секунды стала Орели Ришар из Франции, а бронзу выиграла представительница Швеции Эбба Орше (+2,04).

В субботу 23-летняя Ворончихина стала третьей в скоростном спуске. Россиянка неоднократно выигрывала этапы и чемпионаты Кубка мира.

Всего в Паралимпийских играх участвуют шесть российских спортсменов, они выступают с символикой страны после 12-летнего перерыва.

Ранее французские власти отказались посещать церемонию открытия зимних Паралимпиады из-за допуска сборной России с национальной символикой.