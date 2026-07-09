Испытание для фаворита. Чем Марокко может удивить Францию в четвертьфинале ЧМ

Сборная Франции встретится с Марокко в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2026. Для действующих вице-чемпионов мира этот матч станет еще одним шагом к возвращению титула, тогда как марокканцы попытаются повторить исторический успех четырехлетней давности. Почему именно французы считаются главными претендентами на выход в полуфинал, за счет чего Марокко способно навязать борьбу звездному сопернику и кто может решить судьбу встречи — разбирался 360.ru.

Франция выглядит самым цельным фаворитом турнира Перед стартом четвертьфиналов именно французскую сборную называют главным претендентом на победу в чемпионате мира. По мнению директора «Школы спортивного журналиста», спортивного редактора журнала «Родина» Николая Роганова, такое мнение полностью оправданно. Эксперт отметил, что за прошедшие матчи турнира команда Дидье Дешама показала наиболее зрелый и сбалансированный футбол среди всех участников. «Францию считают едва ли не главным фаворитом чемпионата мира. И считают по праву. Уже накопилось достаточное количество матчей, чтобы делать выводы. Французы показывают самый комплексный и цельный футбол. У них именно команда — сыгранная, надежная, футболисты прекрасно чувствуют друг друга. Они мало пропускают и много забивают», — заявил Роганов в беседе с 360.ru. По его словам, даже на фоне других топ-сборных французы выглядят наиболее организованной командой. «Мы видим, как играет Аргентина, Испания, другие фавориты. Но даже на их фоне французы выделяются. Они действительно очень сильны», — подчеркнул эксперт. На нынешнем чемпионате мира Франция выиграла все пять матчей, а средняя результативность команды составляет 2,8 гола за игру.

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Марокко — уже давно не типичная африканская сборная

Несмотря на статус андердога, недооценивать сборную Марокко не стоит. По мнению Роганова, нынешняя команда лишь формально представляет Африку. Большинство лидеров сборной давно выступают в ведущих европейских чемпионатах, поэтому и стиль игры у команды соответствует европейскому футболу. «Марокко только формально считается африканской сборной. Почти все футболисты давно играют в Европе — в „Реале“, „Пари Сен-Жермен“, „Манчестер Юнайтед“, „Баварии“, „Роме“. По стилю игры, культуре паса, контролю мяча это крепкая европейская команда хорошего уровня», — отметил эксперт. Марокканцы регулярно создают проблемы признанным грандам мирового футбола. Однако в классе французам они все же уступают.

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За счет чего Марокко может сотворить сенсацию

По мнению Роганова, шансы у сборной Марокко все же есть. Но добиться успеха команда сможет исключительно благодаря дисциплине и максимальной самоотдаче. «Марокко может победить только за счет дисциплины, самоотдачи, жажды борьбы. Скорее всего, первый тайм получится не самым результативным. Но потом начнет сказываться усталость, напряжение. Кто-то обязательно ошибется. В футболе без ошибок не бывает», — сказал собеседник 360.ru. Именно поэтому эксперт ожидает минимальную победу французов. «Думаю, Франция выиграет либо 1:0, либо 2:0», — предположил он. Один эпизод способен решить судьбу встречи Роганов убежден, что в матчах такой стадии невозможно выделить какой-то один определяющий фактор. По его словам, на первый план одновременно выходят тактика, физическая готовность, психология и индивидуальное мастерство игроков. «Это четвертьфинал чемпионата мира. Здесь не бывает мелочей. Судьбу всего матча может решить один эпизод. Мы уже много раз видели на этом турнире, как фавориты находили свой шанс на последних минутах благодаря одному точному пасу или одному удачному действию. Именно такие моменты и определяют победителя», — пояснил эксперт.

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Мбаппе остается главной звездой турнира

Главной ударной силой французов остается Килиан Мбаппе. Форвард уже забил семь мячей и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата мира, уступая только Лионелю Месси, на счету которого восемь голов. Именно Мбаппе принес Франции победу в 1/8 финала, реализовав пенальти в матче с Парагваем. Кроме него, эксперт советует внимательно следить за Усманом Дембеле и Майклом Олисе. У Марокко ключевыми фигурами остаются защитник Ашраф Хакими и полузащитник Исмаэль Сайбари. Однако участие последнего находится под вопросом. Лучший бомбардир марокканцев на нынешнем турнире получил травму в игре с Канадой и рискует пропустить четвертьфинал. Впрочем, Роганов убежден, что героем встречи способен стать любой футболист. «Все знают звезд — Мбаппе, Дембеле, Олисе, Хакими. Но обращать внимание нужно абсолютно на всех. Героем может неожиданно стать центральный защитник, который забьет после углового. На таком уровне возможно все», — считает эксперт.

Фото: Baptiste Fernandez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

История противостояния — полностью на стороне Франции