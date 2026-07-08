Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу

Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Сегодня Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2, а Швейцария сумела вырвать победу у Колумбии в серии пенальти — 4:3.

По итогам прошедших матчей 1/8 финала сформировались пары плей-офф.

В Бостоне 9 июля сыграют Франция и Марокко. На следующий день в Лос-Анджелесе встретятся Испания с Бельгией.

Матч Норвегии против Англии пройдет 11 июля в Майами. В тот же день Аргентина сыграет со Швейцарией в Канзас-Сити.

После непростой победы Аргентины в матче с Египтом автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков отметил, что сборной этой латиноамериканской страны будет нелегко одолеть и следующего противника.