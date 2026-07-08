Футболист Мостовой предрек сборной Марокко поражение в 1/4 финала ЧМ-2026

Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что сборная Марокко вылетит в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил NEWS.ru .

По мнению спортсмена, «сказка» африканской сборной должна закончиться в матче против Франции.

«Мы предполагали, что они должны далеко пройти, но другое дело, что для французов марокканцы являются хорошим вариантом — они сами играют и дают соперникам», — отметил футболист.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Марокко состоится в Фоксборо 9 июля. Главным арбитром встречи выступит Факундо Тельо из Аргентины.