Германия закончила все. Главная трагедия Евро-2024

Мир несправедлив, футбол — особенно. И мы убеждаемся в этом снова и снова. Евро-2024 — не исключение.

Как так получилось, что уже в ¼ финала встретились две лучших сборных турнира? Я о Германии и Испании, ясное дело. Причем ведь обе заняли первые места в своих группах. А меж тем англичане — отвратительные и по игре, и по своему месседжу — идут в полуфинал через словаков и швейцарцев. Или не идут? Сегодня узнаем. Англия, гоу хоум, плиз! Испания и Германия играют в ловкий, быстрый, в первую очередь вертикальный футбол. Тренеры понимают, что нужно для победы. Игрокам, без сомнения, хватает класса. Более чем. Испанцы и немцы действительно хороши. Так что справедливо их матч в ¼ называли скрытым финалом.

На стороне немцев было два фактора: фактор собственного дома (чемпионат проходит в Германии) и то, что Испания в последних турнирах хорошо играет в группе, но не в плей-офф. Однако фактор номер два отпал быстро: испанцы оказались убедительны. Да и для чего было их злить, называя командой детей?

К тому же «дети» очень быстро могут стать «детьми кукурузы» и явить бунт. Испанцы показали это. Первый тайм прошел без особых моментов, хотя это не был скучным «абычегоневышло», как у Франции и Бельгии. Самым важным эпизодом стала травма Педри, проиллюстрировавшая выражение «нет худа без добра».

Фото: Bai Xuefei / XinHua / Global Look Press

Вместо Педри вышел Ольмо — и он сыграл свою роль. Роковую для немцев. Сначала школьник Ямаль покатил мяч, и Ольмо, откликнувшись на пас, пробил Нойера. Германия под вой и рев родных трибун помчала вперед, играла лучше испанцев. Самый реальный момент был у главного неудачника матча Николаса Фюллькруга из «Боруссии». Он дал, как из пращи, но испанцев спасла стойка.

А потом слово взял самый талантливый игрок своего поколения — немец Флориан Вирц. Рикошетом от штанги он забил мяч после скидки вечно молодого Киммиха. Германия сравнивает счет в самом конце! Браво!

Дальше — в добавленное время — была рваная игра, нервная, с большими паузами. Однако серия пенальти вопреки ожиданиям не случилась. Все тот же Ольмо — злая ирония заключается в том, что он выступает в чемпионате Германии в «Лейпциге»; вышлют ли его теперь из страны? — навесил, а человек-титан Рюдигер потерял Мерино, и тот прикончил Германию. Фюллькруг чуть позднее сравнять счет не смог. Германия заканчивает домашний чемпионат — все. Германия рыдает, она полна боли. Чего не хватило этой сборной? Да, казалось, все у нее было. Просто так бывает. Футбол несправедлив. Ведь Испания точно не была хуже. Какой злой гений свел их вместе в ¼?