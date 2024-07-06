Сборная Франции обыграла Португалию вышла в полуфинал Евро

Сборная Франции обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро

Футболисты сборной Франции обыграли команду Португалии в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Евро-2024. Таким образом команда Криштиану Роналду покидает турнир, а французы вышли в полуфинал.

В основное и дополнительное время команды играли на равных. И, несмотря на множество острых моментов, встреча в Гамбурге закончилась счетом 0:0.

Свою дальнейшую судьбу в турнире команды решали в серии послематчевых пенальти. Французы оказались точнее, забив пять мячей против трех.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду говорил, что это последний чемпионат Европы в его карьере. За свою спортивную жизнь футболист сыграл в 30 матчах Евро — это абсолютный рекорд соревнований.

Всего за сборную Роналду выступил более 1220 раз, что тоже является мировым рекордом. На этом Евро футболист впервые не смог забить ни одного мяча за турнир.

Ранее испанская сборная вышла в полуфинал Евро-2024. Теперь стало известно, что испанцы встретятся именно с французами на поле.