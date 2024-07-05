Испания вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В матче против Германии команда обыграла соперника в дополнительное время, завершив игру со счетом 2:1.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино, заменивший Дани Карвахалю, на 119-й минуте забил решающий гол в ворота соперников. До этого в основное время голы забили испанский полузащитник Дани Ольмо и немец Флориан Вирц.

Германия не продержалась на серии пенальти, хотя до добавочного времени ее игроки доминировали на поле. Испанцы выиграли у хозяев Евро-2024. Теперь они встретятся с победителем пары Португалия — Франция. Сам чемпионат завершится 14 июля.

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал испанцев главным фаворитом чемпионата Европы по футболу.