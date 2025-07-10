«Его деньги и его трагедия». Соболеву придется решить судьбу «Торпедо»
Адвокат Добровинский: Соболеву придется решить, распустить «Торпедо» или нет
Владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву предстоит принять важное решение о судьбе футбольного клуба. Адвокат Александр Добровинский рассказал 360.ru, что на днях сообщит бизнесмену, что «Торпедо» исключили из РПЛ.
«На днях я буду встречаться с Леонидом Соболевым и, конечно, сообщу эту печальную новость. Ему придется принимать решение, что делать с клубом — распустить или оставить в том виде, которое ему придал КДК РФС. А также достроить стадион для молодежной команды или остановить строительство», — заявил адвокат.
Добровинский добавил, что посоветует Соболеву обратиться в CAS с обжалованием решения РФС.
«В любом случае это только его решение, его деньги и его трагедия. Остается один вопрос: что будет, если вина Соболева не будет доказана?» —подчеркнул он.
Адвокат Соболева Андрей Алешкин в беседе с 360.ru заявил, что РФС в полном составе должен уйти в отставку. По его мнению, руководство футбольного союза продемонстрировало свое бездействие.
Я считаю, что состоялось политическое решение — казнь руководства «Торпедо». Без решения основного суда, оно нелегитимно. Фактически совершилось какое-то непонятное возмездие без установления фактических обстоятельств вины.
Андрей Алешкин
Адвокат
Адвокат добавил, что в данном случае презумпция невиновности — на стороне руководства «Торпедо». Решения в отношении них обвинительного нет.
«Я уже задавал этот публичный вопрос РФС: что они будут делать, если руководство „Торпедо“ оправдают? Ну и, кроме этого, мне хочется спросить, не хочет ли РФС уйти в отставку после такого решения. Почему я так считаю? Потому что длительное время, как они теперь сами посчитали, их судейский состав совершал коррупционные преступления, и, соответственно, я в этом нахожу бездействие руководства РФС. Фактически они сегодня признали свое бездействие в отношении судей, поэтому я полагаю, что РФС в полном составе должен уйти в отставку», — подчеркнул он.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил бывшего гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова и совладельца клуба Леонида Соболева от любой футбольной деятельности на 10 и пять лет соответственно. До этого суд арестовал обоих по делу о попытке повлиять на результат официальных матчей.