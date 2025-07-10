«Его деньги и его трагедия». Соболеву придется решить судьбу «Торпедо»

Адвокат Добровинский: Соболеву придется решить, распустить «Торпедо» или нет

Edgar Breshchanov/Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву предстоит принять важное решение о судьбе футбольного клуба. Адвокат Александр Добровинский рассказал 360.ru, что на днях сообщит бизнесмену, что «Торпедо» исключили из РПЛ.

«На днях я буду встречаться с Леонидом Соболевым и, конечно, сообщу эту печальную новость. Ему придется принимать решение, что делать с клубом — распустить или оставить в том виде, которое ему придал КДК РФС. А также достроить стадион для молодежной команды или остановить строительство», — заявил адвокат.

Добровинский добавил, что посоветует Соболеву обратиться в CAS с обжалованием решения РФС.

«В любом случае это только его решение, его деньги и его трагедия. Остается один вопрос: что будет, если вина Соболева не будет доказана?» —подчеркнул он.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Адвокат Соболева Андрей Алешкин в беседе с 360.ru заявил, что РФС в полном составе должен уйти в отставку. По его мнению, руководство футбольного союза продемонстрировало свое бездействие.

Я считаю, что состоялось политическое решение — казнь руководства «Торпедо». Без решения основного суда, оно нелегитимно. Фактически совершилось какое-то непонятное возмездие без установления фактических обстоятельств вины.

Андрей Алешкин

Адвокат

Адвокат добавил, что в данном случае презумпция невиновности — на стороне руководства «Торпедо». Решения в отношении них обвинительного нет.

«Я уже задавал этот публичный вопрос РФС: что они будут делать, если руководство „Торпедо“ оправдают? Ну и, кроме этого, мне хочется спросить, не хочет ли РФС уйти в отставку после такого решения. Почему я так считаю? Потому что длительное время, как они теперь сами посчитали, их судейский состав совершал коррупционные преступления, и, соответственно, я в этом нахожу бездействие руководства РФС. Фактически они сегодня признали свое бездействие в отношении судей, поэтому я полагаю, что РФС в полном составе должен уйти в отставку», — подчеркнул он.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил бывшего гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова и совладельца клуба Леонида Соболева от любой футбольной деятельности на 10 и пять лет соответственно. До этого суд арестовал обоих по делу о попытке повлиять на результат официальных матчей.

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