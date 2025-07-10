«Его деньги и его трагедия». Соболеву придется решить судьбу «Торпедо»

Владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву предстоит принять важное решение о судьбе футбольного клуба. Адвокат Александр Добровинский рассказал 360.ru, что на днях сообщит бизнесмену, что «Торпедо» исключили из РПЛ .

«На днях я буду встречаться с Леонидом Соболевым и, конечно, сообщу эту печальную новость. Ему придется принимать решение, что делать с клубом — распустить или оставить в том виде, которое ему придал КДК РФС. А также достроить стадион для молодежной команды или остановить строительство», — заявил адвокат.

Добровинский добавил, что посоветует Соболеву обратиться в CAS с обжалованием решения РФС.

«В любом случае это только его решение, его деньги и его трагедия. Остается один вопрос: что будет, если вина Соболева не будет доказана?» —подчеркнул он.