«‎Торпедо»‎ исключили из РПЛ

КДК РФС исключил московское «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона 2025/26. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Вердикт вынесен «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». «Торпедо» оштрафовали на пять миллионов рублей.

Директору футбольного клуба «Торпедо Москва» Валерию Скородумову на десять лет запретили заниматься футбольной деятельностью. Совладельцу клуба Леониду Соболеву дали пять лет такого запрета.

В июне Соболева и Скородумова арестовали по делу о подкупе судьи для влияния на результаты матчей. Они предложили арбитру взятку, но он отказался.

Как сообщил РБК, также был задержан футбольный арбитр Богдан Головко по подозрению в умышленной ошибке в пользу «Торпедо» в матче последнего тура Первой лиги с «КамАЗом». Утверждается, что судья не назначил пенальти в ворота «Торпедо».

Легендарное московское «Торпедо» вернулось в Российскую Премьер-лигу, высший дивизион. Болельщики бурно отметили успех любимой команды. Однако сказка быстро сменилась черно-белым кошмаром.