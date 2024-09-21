«Допинговая война». Есть ли шансы реабилитировать фигуристку Валиеву
Юрист Алексеев призвал обратиться по делу Валиевой в кассационный суд Швейцарии
Запад использует спорт в качестве еще одного инструмента давления на Россию, и ярким примером этого стала скандальная история с якобы употреблением допинга фигуристкой Камилой Валиевой. Пересмотреть дело о ее дисквалификации вряд ли получится, но можно «попытаться нажать на две педали» — обжаловать решение в Кассационном и Верховном судах Швейцарии. Об этом ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.
России объявили допинговую войну
«Спорт стал в последние годы одним из средств притеснения России наравне с экономическими и финансовыми санкциями, политическим и военным давлением на Россию. И поэтому в такой ситуации, наверное, нужно [действовать] более основательно и наступательно с юридической точки зрения», — объяснил он.
Юрист отметил, что спортивная мафия МОК выдавливает талантливых спортсменов поддельными обвинениями в допинге, и с этим необходимо бороться.
«К сожалению, вот эта допинговая война, которая в 2015 году против России началась, <…> не так основательно и добросовестно обжалуется, хотя закон здесь на нашей стороне. В основном, все обвинения преувеличены, предвзяты, либо же устраненные какие-то недостатки предъявляются», — констатировал он.
Невероятная ситуация с пробами
Пробы фигуристки Камилы Валиевой изучала стокгольмская антидопинговая лаборатория, и в этой ситуации было много подозрительных моментов, подчеркнул Алексеев.
«Во-первых, была необоснованная на полтора месяца задержка, и результат был выдан в самый пикантный момент — после победы командной сборной, перед награждением. То есть невероятная ситуация, говорящая о том, что, скорее всего, с этой стороны были какие-то злоупотребления», — рассказал он.
Специалист напомнил, что решение МОК о дисквалификации Валиевой истечет всего лишь через год. По его мнению, обращение в кассационный и верховный суды станет плюсом для репутации спортсменки и поможет реабилитировать ее в глазах международной общественности. В то же время пересмотреть решение о дисквалификации вряд ли удастся, добавил Алексеев
«Что качается обжалования… фарш провернуть обратно на сегодняшний день не получится», — заключил он.
Ранее в деле Валиевой пропало заключение эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором фигуристку оправдали. В самой организации от документа открестились.