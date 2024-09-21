«Допинговая война». Есть ли шансы реабилитировать фигуристку Валиеву

Запад использует спорт в качестве еще одного инструмента давления на Россию, и ярким примером этого стала скандальная история с якобы употреблением допинга фигуристкой Камилой Валиевой. Пересмотреть дело о ее дисквалификации вряд ли получится, но можно «попытаться нажать на две педали» — обжаловать решение в Кассационном и Верховном судах Швейцарии. Об этом ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

России объявили допинговую войну

«Спорт стал в последние годы одним из средств притеснения России наравне с экономическими и финансовыми санкциями, политическим и военным давлением на Россию. И поэтому в такой ситуации, наверное, нужно [действовать] более основательно и наступательно с юридической точки зрения», — объяснил он.

Юрист отметил, что спортивная мафия МОК выдавливает талантливых спортсменов поддельными обвинениями в допинге, и с этим необходимо бороться.

«К сожалению, вот эта допинговая война, которая в 2015 году против России началась, <…> не так основательно и добросовестно обжалуется, хотя закон здесь на нашей стороне. В основном, все обвинения преувеличены, предвзяты, либо же устраненные какие-то недостатки предъявляются», — констатировал он.