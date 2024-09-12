WADA скрыла от суда экспертное заключение по делу о допинге Валиевой

Камила Валиева репостнула новость о пропаже из ее дела заключения эксперта WADA

Титулованная российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на новость о пропаже в ее деле заключения эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) в пользу ее оправдания. Она репостнула ее в своем Telegram-канале .

The Associated Press получило доступ к некоторым сообщениям, которыми обменивались гендиректор WADA Оливер Ниггли и руководитель департамента разведки и расследований агентства Гюнтер Янгер.

Дело в том, что РУСАДА через WADA запросило экспертизу по допинговому делу Валиевой. В агентстве рекомендовали обратиться к экс-директору лаборатории Лозанны Марсиалю Сожи. Он в своем заключении фактически оправдал фигуристку, отметив, что спортсменка могла отравиться клубничным десертом.

Ниггли написал Янгеру, что у них появилась большая проблема из-за заключения Сожи, так как она «очень благоприятное для нее».

«Если это мнение РУСАДА, то мы абсолютно не должны быть вовлечены в это дело. <…> Это большая проблема с нашей стороны — участвовать в таком заключении, которое будет использоваться в суде. Мы должны срочно это прекратить», — заявил он.

Дальше уже все известно. Заключение Сожи пропало, в решении CAS о нем не говорится ни слова.

Ранее CAS аннулировал из-за допинга достижения российской бегуньи Татьяны Томашовой с лета 2012 по январь 2015 года, лишив ее серебряной медали, выигранной на Олимпиаде в Лондоне.