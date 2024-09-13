WADA раскритиковало статью Associated Press о деле Валиевой

WADA заявила о «неточностях» в статье о сокрытии экспертизы в деле Валиевой

Статья Associated Press о сокрытии заключения эксперта, выразившего уверенность в невиновности российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге, имеет некоторые «неточности». Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

В агентстве подчеркнули, что заключение, о котором идет речь, не имело к ним отношения, а исследование проводили по заказу Российского антидопингового агентства.

«Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA в работу», — добавили в организации.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии 360.ru призвала не молчать о происходящем. При этом она отметила, что считает Валиеву невиновной.

В августе Служба внешней разведки сообщила о планах США еще сильнее изолировать Россию от мирового спорта, фабрикуя новые публикации якобы о новых случаях применения допинга.