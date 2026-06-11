Сегодня 05:20 Депортации, скандалы, споры. ЧМ-2026 по футболу стартует: что нужно знать и кто победит? Эксперт Горсков: на ЧМ-2026 может удивить Германия 0 0 0 Фото: Glenn Gervot/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Главное футбольное побоище последних четырех лет начнется уже 11 июня — формально, ведь еще до первого свистка Чемпионат мира стартовал с череды откровенно диких скандалов. Какие команды считаются фаворитами, что за матчи пропускать точно нельзя и как вообще собирается играть в США сборная Ирана — в материале 360.ru.

Большой и очень длинный В 2026-м за трофей поборются 48 сборных, рекорд за все времена. Три страны и 104 матча — такого тоже никогда не было. Но далеко не все рекорды турнира понравились публике. Болельщиков привели в ярость цены на билеты. За месяц до начала мундиаля кресло на стадионе в Лос-Анджелесе, где американская сборная сыграет против Парагвая, стоило 4105 долларов. Побывать на финальном матче можно и за два миллиона долларов. Глава ФИФА Джанни Инфантино такое ценообразование поддерживает. В беседе с прессой функционер пообещал, что если кто-то купит билет за два миллиона, то он «лично принесет ему хот-дог и колу».

Организаторы разбили 48 сборных на 12 групп по четыре команды. Каждой сборной предстоит провести по три матча. Изменились и правила выхода в плей-офф: теперь спасительную путевку получают не только две сильнейшие команды из каждого квартета, но и восемь лучших сборных, занявших третьи места во всей сводной таблице. Формат похоронит так называемые «группы смерти», в которые раньше на этапе жеребьевки могли попасть одинаковые по силе команды. Не выйти из группы для фаворита теперь будет оглушительным провалом. «Очень долго, нудно, тяжело. Многим будет неинтересно. Мы увидим огромное количество неожиданных результатов. Такое количество голов обычно не ожидается на групповых этапах. Несколько сборных ждет разгром с колоссальным отрывом», — предположил в беседе с 360.ru футбольный эксперт Анатолий Горсков.

Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL / www.globallookpress.com

Кто фавориты Чемпионата мира 2026 года Командам и болельщикам придется сменить 16 городов. У США 11 арен: матчи пройдут в 11-ти мегаполисах. Мексика примет гостей в Гвадалахаре, Монтеррее и Мехико, Канада — в Торонто и Ванкувере. «Особенной площадкой будет знаменитый стадион „Ацтека“. Его только что отреставрировали. Он уже принимал мундиали 1970 и 1986 годов, здесь Марадона всем показывал, какой он молодец», — рассказал Горсков. Списки аналитиков и букмекеров сейчас возглавляют шесть сборных. Действующий чемпион мира, Аргентина, выставила на мундиаль невероятную сборную. Защищать створ будет Эмилиано Мартинес, но все внимание болельщиков перетянет на себя Лионель Месси.

Испанская сборная, действующий чемпион Европы очаровала аналитиков своей сыгранностью и ураганной фланговой игрой. Интереснее всего будет посмотреть на игру юного гения Ламина Ямаля

Франция ответила на эти вызовы фантастической глубиной атакующей линии, где блистают Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В защите здесь — Вильям Салиба и Ибраима Конате.

Фаворитом считается и Англия, хотя свой последний кубок Чемпионата мира эта сборная взяла еще 60 лет назад. Главной звездой команды выступит Гарри Кейн из «Баварии».

Чемпионат мира в Северной Америке может стать шансом наконец-то реализовать свой потенциал и для сборной Португалии. Она уверенно квалифицировалась на мундиаль и нет сомнений, что Криштиану Роналду выложится на играх на все 100%.

И кто осмелится списать со счетов пятикратного чемпиона мира, Бразилию? В заявке нашлось место даже Неймару, которого на протяжении всей карьеры преследуют тяжелые травмы. Теоретически, на титул может претендовать переживающая не самые простые времена Германия. Хотят побороться за трофей и вечные неудачники мундиаля, Нидерланды. США, Мексика и Канада котируются как абсолютные аутсайдеры.

Фото: Rebekah Wynkoop/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наглые выскочки Расширение географии турнира подарило путевку в жизнь четырем удивительным дебютантам. Крошечное островное государство Кабо-Верде обошло в отборе грозный Камерун. Влетела в турнирную сетку и сборная Кюрасао — страны, где живет всего 150 тысяч человек. Руководить этой сказочной командой взялся опытнейший Дик Адвокат. В свои 78 лет он стал самым возрастным наставником мундиаля за всю историю — в свое время он успел поработать и с «Зенитом», и с российской сборной. Настоящей сенсацией обещает стать Узбекистан, впервые выведший Центральную Азию на столь высокий уровень. Руководит «Белыми волками» триумфатор ЧМ-2006 Фабио Каннаваро. Главной звездой команды выступает защитник «Манчестер Сити» Абдулкодир Хусанов. Из дебютантов и редких гостей стоит отметить Гаити, Ирак и Иорданию.

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Последний аккорд поколения звезд Для целой плеяды великих мастеров, определявших облик мирового футбола на протяжении последних двух десятилетий, грядущий турнир станет лебединой песней. В последний раз в чемпионате мира играют: 38-летний Лионель Месси

41-летний португалец Криштиану Роналду

Хорватский полузащитник Лука Модрич, ему уже 40 лет.

Легендарный колумбийский голкипер Давид Оспина (37 лет).

Двукратный чемпион Англии 33-летний Мохаммед Салах.

Самый известный футболист из Азии Сон Хын Мин (33 года).

Бывший игрок «Манчестер Сити» 40-летний Эдин Джеко.

Измученный спортивными травмами Кевин де Брюйне (34 года).

40-летний боснийский снайпер Эдин Джеко.

Фото: IMAGO/Fernando Soares / www.globallookpress.com

Проблемы с США В первые месяцы своего президентства Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран. В черном списке оказались Гаити и Иран, оба государства отобрались на ЧМ. Но у Тегерана в 2026 году возникли намного более серьезные проблемы. После начала военной операции США и Израиля, возник резонный вопрос — как иранцы теперь смогут играть на мундиале. После долгих споров Тегеран бойкотировать чемпионат все же не стал. Въезд в США осложнился и для других команд. Нападающего сборной Ирака Аймена Хусейни задержали в чикагском аэропорту и допрашивали семь часов. Сборную Сенегала досматривали прямо на взлетно-посадочной полосе. Полному досмотру подвергли и футболистов Узбекистана. Их остановили на выходе из автобуса. Участие в мундиале не сможет принять лучший арбитр Африки Омар Арман. Судья прилетел в Майами и получил отказ во въезде уже в аэропорту. О проблемах рассказывали и болельщики. С высоким процентом отказов столкнулись фанаты сборных Гаити, Ирана, Сенегала и Кот-д’Ивуара.

Фото: IMAGO/Matthias Koch / www.globallookpress.com

Какие матчи точно нужно смотреть Из 104 матчей 72 состоятся на групповом этапе. Уследить за всеми командами будет сложно. Точно стоит смотреть как минимум семь главных игр. Бразилия — Марокко (13 июня, Нью-Йорк). Испытывающие проблемы чемпионы против действующих триумфаторов Африки.

Нидерланды — Япония (14 июня, Техас). Молодые таланты «Оранжевых» против лучшей по тактике команды Азии.

Франция — Сенегал (16 июня, Нью-Йорк). Тяжелейший тест для фаворитов против мощных «Львов Теранги».

Англия — Хорватия (17 июня, Техас). Столкновение европейских футбольных грандов.

Норвегия — Сенегал (22 июня, Нью-Йорк). Главная причина смотреть — Эрлинг Холанд, наколотивший в квалификации 16 голов.

Норвегия — Франция (26 июня, Массачусетс). Легендарная дуэль двух главных форвардов планеты: Холанд против Мбаппе.

Колумбия — Португалия (27 июня, Майами). Центральный матч в группе К, определяющий победителя квартета.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Какие игроки РПЛ готовятся покорить мундиаль Российская Премьер-лига будет негласно представлена на полях Северной Америки целой россыпью мастеров. В составе сборной Мексики важную роль сыграют защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес. Колумбийцы рассчитывают на мощь форварда «Краснодара» Джона Кордобы, цепкость его одноклубника Кевина Кастаньо и креатив динамовца Хорхе Карраскаля. Оборону Парагвая укрепит защитник московского «Динамо» Хуан Хосе Касерес. В сборной Узбекистана главными действующими лицами станут армеец Аббосбек Файзуллаев и бывший защитник «Рубина» Рустамжон Ашурматов.

Фото: РИА «Новости»

Общий уровень турнира упал? Футбольный эксперт Анатолий Горсков убежден, что «общий уровень турнира и так понятное дело, что упал». По его мнению, многие сборные при прежних условиях никогда бы не оказались на мировом первенстве, а само расширение — это лишь «попытка сделать футбол доступным для малых стран».

Мы увидим разгромные счета. Мне искренне жаль Кюрасао, который, я думаю, побьет все возможные рекорды по поражениям именно с разгромными счетами на чемпионатах мира. Анатолий Горсков

Падение интереса к начальной стадии турнира уже подтверждается коммерческими показателями. «Темные лошадки» и непредсказуемые сборные Неожиданных прорывов аутсайдеров в топы Горсков на этом мундиале не ожидает, поскольку «тут можно в любую команду ткнуть и сказать, что это темная лошадка». Кюрасао или Гаити вряд ли смогут показать «что-нибудь хорошее». «Из тех, кто может выстрелить и может нам выдать сюрприз и выйти в полуфинал, а может даже в финал: Марокко, Тунис или Сенегал. Самые непредсказуемые команды это Швеция и Германия», — добавил специалист. Горсков напомнил, что немецкая команда давно перестала быть очевидным фаворитом мирового футбола. Тем не менее, списывать со счетов Германию нельзя. «В этом ЧМ, когда их считают одним из аутсайдеров, я бы поставил именно на них, потому что это Германия, она может удивить. Германия и Швеция, это темные лошадки», — предположил футбольный эксперт. Вместо традиционных факторов вроде молодых звезд или новых тактических схем, ключевую роль на ЧМ-2026 сыграют география и логистика, полагает Горсков. Проведение матчей в США, Мексике и Канаде даст серьезное преимущество латиноамериканским и южноамериканским сборным, просто из-за климата. «Мы слышали о многих неприятных сюрпризах у тех сборных, которые прилетели в США. Сенегал чуть ли не депортировали в полном составе обратно. Также фактор акклиматизации и игры на настоящих газонах будут неудобны для европейцев», — резюмировал футбольный эксперт.