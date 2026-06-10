Суперкомпьютер Opta назвал Испанию фаворитом чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер аналитической компании Opta назвал сборную Испании главным претендентом на победу в грядущем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС .

Компьютер анализирует видеозаписи игр различных команд и на основе полученных данных создает симуляции матчей. По их исходам рассчитывается вероятность победы каждой команды.

Компания сообщила, что сборная Испании выиграла в 16,1% из 10 тыс. симуляций. Высокие показатели также у команд Англии, Франции и Аргентины, их шансы на победу, по расчетам машины, превышают 10%.

Ранее организаторы чемпионата мира за два дня до старта игр отозвали квоту на посещение матчей у иранских болельщиков. Соревнования пройдут в США, Канаде и Мексике, в них впервые будут участвовать 48 сборных.