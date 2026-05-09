Иран примет участие в ЧМ-2026 при соблюдении ряда условий

Сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 года, если США, Канада и Мексика как принимающие страны выполнят ряд условий. В их числе получение виз, обеспечение безопасности и демонстрация национального флага, сообщила пресс-служба Федерации футбола Исламской Республики.

«Мы обязательно примем участие в чемпионате мира 2026 года, но хозяева должны учесть наши опасения», — заявили спортивные власти.

Подготовка к соревнованиям, которые пройдут с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, идет полным ходом. Иранская футбольная федерация провела десятки занятий и два товарищеских матча в национальном тренировочном центре.

Представители организации подчеркнули, что сборная заслуженно вышла в финал ЧМ-2026 и ее участие должно быть гарантировано. Они также потребовали уважать убеждения, культуру и принципы республики.

Конкретные требования к принимающим странам озвучил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж в интервью государственному телевидению. Он потребовал обеспечения безопасности игроков в США, одобрение виз членами делегации, отсутствие допросов в иммиграционной службе при въезде, контроль над проносом на стадионы только официальных флагов Исламской Республики Иран и корректным воспроизведением гимна.

Ранее операция США «Эпическая ярость» против Ирана официально завершилась. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.