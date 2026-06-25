Чемпионат мира традиционно становится одним из главных катализаторов футбольного рынка. Несколько удачных матчей способны привлечь внимание ведущих клубов, увеличить количество претендентов на игрока и поднять его стоимость. При этом далеко не всегда решающим фактором становятся голы и результативные передачи. О том, что сегодня определяет цену футболиста и насколько чемпионат мира способен изменить его карьеру, 360.ru рассказал ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич.

О том, что сегодня определяет цену футболиста и насколько чемпионат мира способен изменить его карьеру, рассказал ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич. По его словам, главным фактором по-прежнему остаются игровые качества.

«На первом месте, конечно же, футбольные качества игрока. Дальше идет возраст. Чем моложе футболист и чем лучше он играет, тем выше его стоимость. Затем уже можно говорить о медийности, коммуникации внутри команды и других факторах. Но в первую очередь клубы смотрят именно на футбольный уровень игрока», — отметил Евневич.

Этот подход подтверждают и оценки специализированных аналитических платформ. По данным Transfermarkt, самыми дорогими футболистами мира сейчас являются вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд — стоимость каждого оценивается в 200 миллионов евро. Следом располагаются Килиан Мбаппе (180 миллионов евро), Педри и Майкл Олисе (по 150 миллионов евро).

При этом Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) в опубликованном 3 июня рейтинге оценивает игроков иначе. По версии организации, Ламин Ямаль остается самым дорогим футболистом мира с оценкой 358,1 миллионов евро. Далее идут Эрлинг Холанд (227,3 миллиона евро) и Килиан Мбаппе (165,7 миллиона евро). В первую десятку также входят Майкл Олисе, Морган Роджерс, Дезире Дуэ, Кенан Йылдыз, Нико О’Райли, Арда Гюлер и Пау Кубарси.

Медийность становится важнее, но футбол остается на первом месте

По словам эксперта, влияние социальных сетей действительно растет, однако многомиллионная аудитория сама по себе не способна заменить футбольное мастерство.

«Если выбирать между игроком с 20 голами за сезон и футболистом с 50 миллионами подписчиков, то выберут первого. Футбольный рынок остается очень консервативным. При прочих равных будут смотреть именно на игровые качества. Подписчики — это приятный бонус, но не главный критерий», — подчеркнул Евневич.

В то же время чемпионат мира уже показал, насколько быстро может вырасти популярность даже малоизвестных игроков.

Самый яркий пример — 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. До турнира голкипер, всю карьеру выступавший за скромные клубы, имел около 56 тысяч подписчиков в социальных сетях. После матча против Испании, в котором он совершил серию эффектных сейвов и помог своей сборной добиться сенсационной ничьей, аудитория футболиста выросла более чем до 11,5 миллионов человек.