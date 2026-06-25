Чемпионат мира — шанс на миллион? Как один турнир меняет стоимость футболистов
Ведущий «Матч ТВ» Евневич рассказал, как клубы оценивают стоимость игроков
Чемпионат мира традиционно становится одним из главных катализаторов футбольного рынка. Несколько удачных матчей способны привлечь внимание ведущих клубов, увеличить количество претендентов на игрока и поднять его стоимость. При этом далеко не всегда решающим фактором становятся голы и результативные передачи. О том, что сегодня определяет цену футболиста и насколько чемпионат мира способен изменить его карьеру, 360.ru рассказал ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич.
О том, что сегодня определяет цену футболиста и насколько чемпионат мира способен изменить его карьеру, рассказал ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич. По его словам, главным фактором по-прежнему остаются игровые качества.
«На первом месте, конечно же, футбольные качества игрока. Дальше идет возраст. Чем моложе футболист и чем лучше он играет, тем выше его стоимость. Затем уже можно говорить о медийности, коммуникации внутри команды и других факторах. Но в первую очередь клубы смотрят именно на футбольный уровень игрока», — отметил Евневич.
Этот подход подтверждают и оценки специализированных аналитических платформ. По данным Transfermarkt, самыми дорогими футболистами мира сейчас являются вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд — стоимость каждого оценивается в 200 миллионов евро. Следом располагаются Килиан Мбаппе (180 миллионов евро), Педри и Майкл Олисе (по 150 миллионов евро).
При этом Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) в опубликованном 3 июня рейтинге оценивает игроков иначе. По версии организации, Ламин Ямаль остается самым дорогим футболистом мира с оценкой 358,1 миллионов евро. Далее идут Эрлинг Холанд (227,3 миллиона евро) и Килиан Мбаппе (165,7 миллиона евро). В первую десятку также входят Майкл Олисе, Морган Роджерс, Дезире Дуэ, Кенан Йылдыз, Нико О’Райли, Арда Гюлер и Пау Кубарси.
Медийность становится важнее, но футбол остается на первом месте
По словам эксперта, влияние социальных сетей действительно растет, однако многомиллионная аудитория сама по себе не способна заменить футбольное мастерство.
«Если выбирать между игроком с 20 голами за сезон и футболистом с 50 миллионами подписчиков, то выберут первого. Футбольный рынок остается очень консервативным. При прочих равных будут смотреть именно на игровые качества. Подписчики — это приятный бонус, но не главный критерий», — подчеркнул Евневич.
В то же время чемпионат мира уже показал, насколько быстро может вырасти популярность даже малоизвестных игроков.
Самый яркий пример — 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. До турнира голкипер, всю карьеру выступавший за скромные клубы, имел около 56 тысяч подписчиков в социальных сетях. После матча против Испании, в котором он совершил серию эффектных сейвов и помог своей сборной добиться сенсационной ничьей, аудитория футболиста выросла более чем до 11,5 миллионов человек.
Похожая история произошла с защитником сборной Новой Зеландии Тимом Пэйном. До чемпионата мира за его страницей следили около 4700 человек. После того как аргентинский блогер Вален Скарсини назвал его самым неизвестным участником турнира, количество подписчиков превысило шесть миллионов.
Именно этот пример Евневич приводит как показатель того, насколько выросла роль медийности.
«Перед чемпионатом мира раскрутили абсолютно неизвестного футболиста из Новой Зеландии Тима Пэйна. До этого он играл в чемпионате Австралии, а сейчас становится интересен новым клубам в том числе потому, что превратился в серьезный медийный актив», — сказал эксперт.
Может ли один чемпионат мира сделать футболиста дороже?
По мнению Евневича, влияние мундиаля на трансферную стоимость нельзя переоценивать.
«По двум-трем матчам никто не станет переплачивать за футболиста 50 или 100 миллионов евро сверху. Но чемпионат мира способен подтвердить высокий уровень игрока. Для скаутов это дополнительная проверка того, как человек действует под максимальным давлением», — объяснил он.
Эксперт отметил, что большинство талантливых игроков ведущие клубы начинают отслеживать задолго до крупных турниров.
«Современный рынок такой, что практически всех талантливых футболистов скауты знают заранее. Чемпионат мира чаще становится подтверждением их уровня, чем настоящим открытие», — подчеркнул он.
Именно поэтому многие европейские клубы стараются закрыть сделки еще до начала турнира.
Один из самых обсуждаемых молодых игроков нынешнего чемпионата мира — 18-летний полузащитник сборной Марокко и французского «Лилля» Айюб Буадди. По информации Sky Sports, интерес к нему проявляют лондонский «Арсенал» и «ПСЖ», причем французский клуб рассчитывает получить около 70 миллионов евро. Сам футболист заявил, что сейчас полностью сосредоточен на выступлении за сборную Марокко и не думает о будущем трансфере. По оценке Transfermarkt, стоимость Буадди уже составляет 50 миллионов евро.
Евневич также считает марокканца одним из главных молодых открытий турнира.
«Арсенал» хотел подписать Буадди еще до чемпионата мира. Если он хорошо проявит себя против Бразилии и в плей-офф, то, конечно, станет дороже. Но это не будет скачок с 70 до 200 миллионов. Просто возрастет интерес со стороны большего числа клубов», — сказал он.
История Хамеса Родригеса остается главным примером
Одним из самых известных случаев влияния чемпионата мира на карьеру футболиста считается трансфер Хамеса Родригеса после мундиаля 2014 года.
До турнира колумбиец уже считался одним из самых талантливых полузащитников Европы и выступал за «Монако», однако именно чемпионат мира сделал его мировой звездой. Родригес забил шесть мячей, стал лучшим бомбардиром турнира и получил «Золотую бутсу».
Если летом 2013 года «Монако» приобрел игрока у «Порту» примерно за 45 миллионов евро, то уже после чемпионата мира мадридский «Реал» заплатил за него более 80 миллионов евро.
Кто дорожает сильнее всего
По словам Евневича, исторически наиболее дорогими остаются футболисты атакующей линии.
«Нападающие и атакующие полузащитники всегда стоили дороже. Если посмотреть на самые дорогие трансферы в истории футбола, то практически везде будут игроки атаки. Именно они чаще всего делают разницу на поле», — отметил он.
Эту тенденцию подтверждает и современный рынок. Среди самых дорогих игроков мира сегодня практически нет защитников и вратарей. Основную часть рейтингов Transfermarkt и CIES занимают нападающие и атакующие полузащитники.
Молодой талант или суперзвезда
По мнению Евневича, многое зависит от конкретного игрока.
«Если говорить о Килиане Мбаппе, то он всегда будет стоить дороже молодого таланта. Но если речь идет о возрастной звезде вроде Криштиану Роналду, то ситуация уже совсем другая. Молодых игроков покупают с расчетом на дальнейший рост стоимости, а суперзвезда приносит результат здесь и сейчас», — отметил эксперт.
Почему контракт определяет цену
Еще одним важнейшим фактором эксперт называет срок действующего соглашения с клубом.
«Это основополагающая вещь. Чем длиннее контракт, тем дороже футболист. Если соглашение заканчивается через полгода, клуб рискует потерять игрока бесплатно, поэтому и трансферная стоимость снижается», — добавил специалист.
Именно поэтому европейские клубы стараются заранее продлевать контракты со своими лидерами. Чем дольше действует соглашение, тем сильнее переговорная позиция клуба и тем выше потенциальная сумма будущего трансфера.