Король чемпионатов мира. Месси побил рекорд Клозе и заставил весь футбольный мир говорить о новом бессмертии

Лионель Месси в матче второго тура чемпионата мира против Австрии сначала побил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов, а затем оформил дубль и довел свое достижение до 18 мячей. На пороге своего 39-летия (24 июня) аргентинец остается главным героем мирового футбола, продолжает вести за собой действующих чемпионов мира и попутно собирает рекорд за рекордом. Подробности — в материале 360.ru.

Рекорд, который держался много лет До матча с Австрией лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира считался немец Мирослав Клозе. За четыре мировых первенства он забил 16 голов и долгие годы оставался ориентиром для лучших нападающих планеты. Месси подошел ко второму туру нынешнего мундиаля с таким же показателем. Уже на девятой минуте встречи у него появился шанс выйти вперед, однако аргентинец не реализовал пенальти. На 38-й минуте капитан аргентинцев точным ударом отправил мяч в сетку ворот. Этот гол стал для него 17-м на чемпионатах мира и позволил обойти Клозе. В компенсированное время Месси оформил дубль, доведя рекорд до 18 голов. Матч с Австрией оказался историческим сразу по нескольким причинам. Помимо рекорда по количеству голов на чемпионатах мира, аргентинец отличился в шестой игре мировых первенств подряд. По этому показателю он повторил достижения француза Жюста Фонтена на ЧМ-1958 и бразильца Жаирзиньо на турнире 1970 года. В то же время промах с 11-метровой отметки стал для Месси третьим незабитым пенальти на чемпионатах мира — своеобразным антирекордом турнира. Благодаря победе над Австрией действующие чемпионы мира набрали шесть очков и досрочно гарантировали себе участие в матчах на вылет.

Фото: Walid Ibrahim/Jna Press / www.globallookpress.com

Незабитый пенальти сделал рекорд красивее

Одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал не рекордный гол, а промах Месси с точки. Однако директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов считает, что именно так история получилась гораздо красивее. «Для истории даже лучше, что Месси не забил этот рекордный гол с пенальти. Гол с пенальти в представлении многих болельщиков — это такой немножко недогол. С игры гораздо сложнее, интереснее и красивее. Поэтому футбол преподнес нам красивый сюжет: величайший футболист не забивает пенальти, а потом забивает по-настоящему красивый мяч с игры», — отметил эксперт в беседе с 360.ru. По словам Роганова, сама комбинация, которая привела к рекордному голу, выглядела значительно эффектнее любого удара с точки. «Партнер сознательно пропустил мяч. То есть игрок, не касаясь мяча, тем самым одновременно все же как-то умудряется сделать пас. Месси оказался на ударной позиции, красотища неописуемая. Ну что по сравнению с этой красотищей? Какой-то там гол с пенальти», — подчеркнул собеседник. С ним согласен спортивный обозреватель Виктор Шпитальник. «Не забив пенальти, он затем сделал дубль с игры, что гораздо сложнее и ценнее. Про этот пенальти через час уже мало кто вспомнил», — отметил эксперт в разговоре с 360.ru.

Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Гонка за рекордом продолжается

Несмотря на историческое достижение аргентинца, борьба за звание главного бомбардира нынешнего чемпионата мира далека от завершения. Главный конкурент Месси — француз Килиан Мбаппе — также проводит выдающийся турнир. Во втором туре сборная Франции уверенно обыграла Ирак со счетом 3:0, а сам форвард оформил дубль. Эти мячи стали для него 15-м и 16-м на чемпионатах мира. Таким образом, француз догнал Мирослава Клозе и вплотную приблизился к рекорду аргентинца. Для Мбаппе этот матч стал еще и юбилейным — сотым в составе национальной команды. С 60 голами он уже является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Любопытно, что встреча в Филадельфии вошла в историю турнира еще по одной причине. Впервые на чемпионате мира — 2026 матч пришлось прервать из-за погодных условий. После первого тайма организаторы объявили штормовое предупреждение, а второй тайм начался лишь спустя два часа. «На этом чемпионате мира Мбаппе Месси не обгонит. Турнир только набирает обороты, Аргентина продолжает играть, а Месси продолжает забивать. Более того, сейчас практически вся игра сборной Аргентины строится через него», — отметил Роганов. По словам специалиста, аргентинская команда фактически играет на своего капитана. «Вся сборная Аргентины играет только на Месси и через Месси. Его боготворят не только болельщики, но и сами футболисты. Во Франции ситуация другая. Там атака более сбалансированна, есть Дембеле и другие футболисты, которые тоже забивают», — объяснил эксперт. Шпитальник также считает, что судьба гонки зависит прежде всего от того, кто дольше задержится на турнире. «Возможно, больше забьет тот, кто проведет больше матчей. То есть чья команда пройдет дальше. Пока они забивали свои мячи не самым сильным соперникам по группе, а в плей-офф сделать это будет значительно сложнее», — отметил он. При этом оба эксперта признают: если смотреть на перспективу следующих чемпионатов мира, именно Мбаппе остается главным кандидатом на погоню за рекордом аргентинца. Пока именно противостояние Месси и Мбаппе становится одной из главных сюжетных линий турнира. Если аргентинец символизирует уходящую эпоху величайших футболистов современности, то француз уже считается главным кандидатом на роль нового лица мирового футбола.

Фото: Lui Siu Wai/XinHua / www.globallookpress.com

Футболист без возраста

Еще несколько лет назад многие были уверены, что чемпионат мира в Катаре станет последним в карьере Месси. Однако спустя четыре года аргентинец вновь приехал на мундиаль и выглядит едва ли не главным действующим лицом турнира. В свои 38 лет он уже оформил хет-трик против Алжира и дубль против Австрии. «Пенсия для футболистов сегодня серьезно отодвигается. Развивается медицина, восстановление, спортивное питание. Игроки способны выступать гораздо дольше, чем двадцать лет назад», — отметил Роганов. По его словам, исключать участие Месси даже в следующем чемпионате мира пока преждевременно. «Кто знает, может быть, Месси приедет и на следующий чемпионат мира. Ему будет 43 года, но почему бы не выходить на замену на 30–35 минут? За это время он вполне способен создать магию и решить эпизод», — считает эксперт. Похожей точки зрения придерживается и Шпитальник. «Кто-то и к 28 годам сдувается, а кому-то и 40 лет мало. Для футболиста такого, как Месси, этот срок растянулся на достаточно долгий период. Это здорово и для него, и для всех нас, которые могут еще продолжать любоваться его игрой. И не просто присутствием на поле, а потрясающей игрой, что мы уже видим в двух турах нынешнего чемпионата мира», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: Jia Haocheng/XinHua / www.globallookpress.com

Сравнивать его уже не с кем

На протяжении многих лет болельщики спорили, кто сильнее — Месси или Криштиану Роналду. Однако после очередного рекорда аргентинца многие эксперты все чаще говорят о том, что он давно вышел за рамки любых сравнений. «Месси не нуждается в сравнениях. Это уникальный футболист. Феномен. Он находится в одном ряду с Пеле, Марадоной и Криштиану Роналду. Это люди, которых сравнивать между собой практически невозможно», — подчеркнул Шпитальник. Роганов придерживается похожего мнения. «Сейчас есть Месси и Роналду, а есть все остальные. Причем это можно сказать про любую страну мира. Не только про Россию», — отметил эксперт. Еще одной командой, обеспечившей себе место в плей-офф, стала Норвегия. Благодаря дублю Эрлинга Холанда скандинавы обыграли Сенегал со счетом 3:2 и впервые с 1998 года пробились в стадию матчей на вылет. Тем временем в группе Аргентины определился первый неудачник турнира. Дебютант чемпионатов мира сборная Иордании уступила Алжиру со счетом 1:2 и лишилась шансов на выход из группы. Именно с иорданцами аргентинцы проведут заключительный матч группового этапа, в котором Месси получит очередную возможность улучшить собственные рекорды. Чемпионат мира в Северной Америке еще далек от завершения. Аргентина уже обеспечила себе место в плей-офф, а значит, у Месси будет возможность улучшить собственные достижения.